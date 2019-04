Potsdam

Am 26. Mai 2019 sind wieder Kommunalwahlen in der Mark. Alle fünf Jahre werden dabei die Volksvertretungen gewählt – in Brandenburg sind das 14 Kreistage mit 740 Vertretern und die vier Stadtverordnetenversammlungen in den kreisfreien Städten Potsdam, Frankfurt (Oder), Cottbus und Brandenburg/Havel mit 198 Vertretern.

Hinzu kommen Wahlen für die 417 Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten (insgesamt 6079 Vertreter). Zusätzlich werden 271 ehrenamtliche Bürgermeister sowie insgesamt 367 Ortsvorsteher und 1282 Ortsbeiräte bestimmt.

Unsere Karte zeigt das MAZ-Verbreitungsgebiet im Westen des Landes bis in die kleinsten Gemeinden mit nur wenigen hundert Einwohnern: Wer regiert hier aktuell noch, wo war die AfD schon bei der letzten Kommunalwahl 2014 vertreten und wo sind Freie Wählergruppen und Bauernverbände stärker als die etablierten Volksparteien? Navigieren Sie einfach mit der Maus zu Ihrem Landkreis. Unmittelbar nach der Wahl am 26. Mai werden wir die Karte mit den neuen Wahlergebnissen aktualisieren.

