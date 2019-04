Justin H. wird vermisst: Der junge Mann befand sich aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer Potsdamer Klinik. Aus dieser verschwand der 22-Jährige allerdings am Sonntag, dem 14. April. Justin H. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. die Polizei veröffentlichte am Mittwoch sein Foto und fragt: Wer hat den jungen Mann seither gesehen?