Potsdam

Der Befund überrascht zunächst kaum: Menschen mit westdeutscher Biografie bekleiden die Mehrheit der Spitzenämter im Land. Erstaunlich ist dennoch der geringe Einfluss Ostdeutscher in der Landesverwaltung, aber auch an der Spitze von Hochschulen und Gerichten. So werden die Schaltstellen in den Ministerien, die Posten der Abteilungsleiter, nach wie vor nicht ostdeutsch besetzt. Neu ist, dass die Landesregierung erstmals diese bisher gut gehüteten Zahlen präsentierte. Der Osten wird also, auch 30 Jahren nach der Wende, maßgeblich von Westdeutschen regiert.

Aber was folgt daraus? Fakt ist, dass die Aufbauhelfer West nach der Wende zwingend nötig waren. Doch die Annahme, dass sich diese Debatte irgendwann erledigen würde, trat nicht ein. Eine Ost-Quote wäre knifflig, schwer durchsetzbar, aber konsequent. Noch vor einiger Zeit wurde eine solche Idee als aberwitzig abgetan, das hat sich geändert, gerade im Osten, wie Umfragen zeigen. Da wird selbst der abfällige Begriff „Quoten-Ossi“ in Kauf genommen. Die Anhänger erhoffen sich, damit die Logik zu durchbrechen, dass Westdeutsche in Spitzenämtern immer nur Westdeutsche bevorzugen.

Von Igor Göldner