Der Rechnungshof bleibt in Potsdam. Damit zerstreuen sich Hoffnungen, dass die Behörde in eine andere Stadt umzieht und sich nicht alles in Potsdam zentralisiert. Doch es gibt auch gute Gründe, warum die Prüfer in der Landeshauptstadt sitzen, meint MAZ-Redakteur Torsten Gellner.