Konflikte in Cottbus sorgen für erbitterten Streit im Landtag

Potsdam. Hitziger konnte diese Debatte, in der es um die Folgen der jüngsten Übergriffe zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in Cottbus gehen sollte, kaum beginnen: Der CDU-Abgeordnete Michael Schierack, der selbst aus Cottbus stammt, griff im Landtag die rot-rote Landesregierung frontal an. Diese habe trotz zahlreicher Warnungen über die schwierige Lage mit Geflüchteten in der Stadt gezögert und nichts getan. „Es reicht nicht aus, jetzt mehr Polizei hinzustellen, die jahrelang abgebaut wurde“, rief der frühere CDU-Landeschef in den Saal und sorgte für lautstarke Entrüstung bei SPD und Linken. „Ich habe die Sorge, dass wir die Akzeptanz in der Bevölkerung verlieren“, rief er. Es dürften nicht alle, die auf die Straße gingen, als Rechtsextreme diffamiert werden, meinte Schierack, der dafür lauten Beifall auch von der AfD erhielt. „Wir brauchen einen starken Staat, der die Regeln durchsetzt.“ Es gehe schließlich um den Zusammenhalt dieser Gesellschaft.

AfD-Fraktionschef Kalbitz spricht von „Willkommensextremismus“

Damit war die Richtung dieser Debatte vorbestimmt, die dann allerdings eine überraschende Wende nahm. Zunächst aber war AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz an der Reihe, der ebenfalls Versäumnisse der Landesregierung anprangerte. Er sprach von einem „Willkommenzirkus“ und „Willkommensextremismus“. Kalbitz betonte: „Natürlich haben Sie die Kommune allein gelassen.“

Redner von SPD und Linken wiesen die Kritik zurück. SPD-Fraktionsvize Daniel Kurth verwahrte sich vor allem gegen den Vorwurf, das Land habe die Stadt allein gelassen. „Diese Behauptung ist schlicht falsch“, rief er und warnte vor Überspitzungen. Dies produziere Vorurteile von „die da oben und die da unten“. Kurth: „Wir dürfen nicht zulassen, dass aus Angst Hass wird.“ Ähnlich äußerte sich der Linken-Politiker Hans-Jürgen Scharfenberg. Er sprach von einer zugespitzten Situation in Cottbus, die der Stadt und dem ganzen Land schade. „Aber mit gegenseitigen Schuldzuweisungen kommen wir nicht weiter.“ Der Linken-Abgeordnete Matthias Loehr lenkte – mit Blick auf die Vorwürfe Schieracks gegen das Land – den Fokus auf die Cottbuser Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU), der sich neulich mit einem Hilferuf an das Land gewandt und um Unterstützung gebeten hatte. Die Stadt habe 2017 mehr Flüchtlinge aufgenommen als sie hätte müssen. 270 Flüchtlinge seien nach Cottbus gekommen, nur 26 hätte die Stadt aufnehmen müssen. Hinter vorgehaltener Hand hieß es im Landtag, die Verwaltung wolle damit unbedingt die magische Zahl von 100.000 Einwohnern halten.

Grüne sorgen für Stimmungsumschwung

Zum Stimmungsumschwung in der Debatte trugen dann die Grünen-Abgeordnete Ursula Nonnemacher und Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) bei. Nonnemacher riet der CDU, in dieser Diskussion nicht das „Agenda-Setting von AfD und Co“ zu betreiben, wenn sie einen „Flächenbrand“ verhüten wolle. Damit würde nur – gewollt oder nicht – das befördert, was „neurechte Hetzer“ erklärten, dass alle Probleme nur von kriminellen Ausländern herrührten, die es gelte, um jeden Preis fernzuhalten. Innenminister Schröter mahnte eindringlich den Schulterschluss der demokratischen Parteien an und warnte – mit Blick auf die CDU – vor „kleinlichem Parteiengezänk“. Man stehe vor großen Aufgaben, werde sie aber bewältigen, wenn die demokratischen Parteien zusammenwirkten. Schröter rief dazu auf, vielleicht zu einer gemeinsamen Positionierung zu kommen.

Kurz danach wurde es auf den Bänken der CDU hektisch. Fraktionschef Ingo Senftleben nahm den Abgeordneten Schierack gleich zweimal zur Seite und redete auf ihn ein. Derweil nahm der parlamentarische Geschäftsführer Jan Redmann Tuchfühlung mit seinen Kollegen von SPD und Linke auf. Offensichtlich waren alle – auch vor dem Eindruck des Agierens der AfD – um Deeskalation bemüht. Würde es doch noch eine gemeinsame Position von SPD, Linke, CDU und Grüne geben? Auf dem Tisch lagen zwei Anträge: einer von Rot-Rot, der andere von der CDU. Dann ging Schierack erneut ans Rednerpult und wirkte, als wollte er seine scharfe Rede vom Beginn etwas abschwächen. Er wolle das Angebot des Innenministers annehmen, sagte er ein wenig kleinlaut und kündigte an, sich bei der nächsten Sitzung im Innenausschuss für eine gemeinsame Positionierung einsetzen zu wollen. Obwohl er dem Ausschuss gar nicht angehöre, wolle er trotzdem kommen, fügte er hinzu.

Im März soll ein Antrag mehrerer Parteien eingebracht werden

SPD, Linke und Grüne begrüßten die vorsichtige Annäherung. Auf dem Plenum im März wollen die Fraktionen nun einen gemeinsamen Antrag einbringen. Ziel ist offenbar, den Parteienstreit um Cottbus zu beenden. Bei der anschließenden Abstimmung blieb es aber bei den unterschiedlichen Sichten. Während der CDU-Antrag erwartungsgemäß abgelehnt wurde, nahm der Landtag mit den Stimmen der Koalition und der Grünen einen Antrag an, in dem es heißt: „Das Land hat in der Vergangenheit die Stadt Cottbus, aber auch andere Kommunen wirksam unterstützt.“ Zu den Straftaten heißt es: „Weder in Cottbus noch in anderen Kommunen des Landes Brandenburg waren oder sind die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Gefahr.“

Von Igor Göldner