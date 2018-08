Potsdam

Im Zusammenhang mit dem Skandal um mutmaßlich illegal importierte Krebsmedikamente sieht die Staatsanwaltschaft Neuruppin keine Anhaltspunkte für Korruption. Eine entsprechende Überprüfung des Verhaltens zweier Mitarbeiter des Landesamts für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) sei abgeschlossen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Nach näherer Prüfung zahlreicher Unterlagen hätten sich keine Anhaltspunkte für das „Vorliegen von (Korruptions-)Straftaten“ ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Leiter des LAVG, Detlev Mohr, hatte die Staatsanwaltschaft nach eigener Aussage gebeten, den Verdacht der Vorteilsnahme zu prüfen. Mitarbeiter seiner Behörde waren auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Mahlower Pharma-Importeur Lunapharm aufmerksam gemacht worden, hatten aber offenbar weder die Hausleitung noch das zuständige Ministerium informiert. Die Medikamente, darunter sensible Krebsmittel, die gekühlt werden müssen, sollen in Griechenland gestohlen worden und über Brandenburg in mehrere Bundesländer geliefert worden sein. Dabei könnte die Kühlkette unterbrochen gewesen sein, was die Wirksamkeit der Mittel beeinträchtigen könnte – bis hin zur Wirkungslosigkeit.

Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke), die wegen des Skandals unter Druck steht, hatte selbst nicht ausgeschlossen, dass in den Fall bestechliche Behördenmitarbeiter involviert sind. Es könnte sich auch um Vorsatz gehandelt haben, wie das Zurückhalten von Informationen, hatte sie gesagt.

Golze reagierte in einer ersten Stellungnahme erleichtert. „Mir fällt ein großer Stein vom Herzen, denn damit ist klar, dass die Fehler, die passiert sind, nicht auf kriminelle Energie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesamtes zurückzuführen sind“, sagte sie. „Nun ist es unsere Aufgabe in einem nächsten Schritt zu klären, warum es dennoch dazu kommen konnte, dass die Aufsicht nicht rechtzeitig einschritt.“

Wenn nun allerdings die beiden Behördenmitarbeiter nicht selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt sind, wirft das erneut ein negatives Schlaglicht auf die schlechte Organisation der Arzneimittelaufsicht in Brandenburg, für die letztlich Golze die Verantwortung trägt.

Golze verwies auf die eingerichtete Task Force aus Gesundheitsexperten, die das Kontrollsystem überprüfen und verbessern soll. „Die Erkenntnisse und Vorschläge der Task Force werden uns dabei helfen, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind sicherzustellen, dass nur wirksame und legale Medikamente in Brandenburg in Umlauf kommen und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten gewährleistet ist.“

Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft, die schwerpunktmäßig für Korruption zuständig ist, prüft nicht, inwiefern Lunapharm in kriminelle Machenschaften verstrickt ist. Diese Ermittlungen liegen bei der Potsdamer Staatsanwaltschaft.

Von Torsten Gellner