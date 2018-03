Die Kriminalität in Brandenburg ist 2017 auf ein Rekordtief gesunken. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) sagte am Donnerstag in Potsdam, erstmals sei die Zahl der registrierten Straftaten unter die Marke von 180 000 gesunken. „Im Jahr 2017 ist Brandenburg sicherer geworden“, sagte Schröter.