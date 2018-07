Potsdam

Hamburg hat es vorgemacht: Seit zwei Jahren gibt es dort vier Trinkwasserspender, an denen die Passagiere ihren Durst stillen oder ihre mitgebrachten Trinkflaschen auffüllen. Die Flughafengesellschaft kooperiert dabei mit den Hamburger Stadtwerken. Zwei Brunnen stehen im Sicherheitsbereich bei den Gates, zwei weitere Trinkwasserspender wurden im Bereich der Gepäckausgabe aufgestellt. Auch in Frankfurt, Brüssel oder Zürich gibt solche Wasserspender. Durstige Reisende in Tegel und Schönefeld müssen jedoch auf diesen Service verzichten und müssen stattdessen Wasser kaufen – und das bringt die Verbraucherschützer auf den Plan.

„Das ist im internationalen Vergleich wenig service- und verbraucherorientiert, und unnötigerweise produziert es millionenfach Verpackungsmüll“, sagte Christian A. Rumpke, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB). „Zumindest für den neuen BER sollten die Planer bis zur Eröffnung auch in diesem Bereich nachbessern.“

Wenig Platz für Wasserspender

Doch am BER hat man derzeit wohl andere Probleme, als die Nachrüstung des Terminals mit Wasserspendern. Zumindest für die Bestandsflughäfen Tegel und Schönefeld werde derzeit geprüft, ob der Aufbau von Brunnen möglich ist, teilte die Flughafengesellschaft mit. Allerdings sei der Platz beschränkt und die entsprechenden Anschlüsse stünden an sinnvollen Orten nicht zur Verfügung. Flughafensprecher Hannes Hönemann weist jedoch darauf hin, dass es an den Airports auch Wasser für einen Euro im Tetrapack zu kaufen gebe.

Damit erfüllen die Berliner Flughäfen eine Forderung der EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc, die 2015 die europäischen Flughäfen aufgerufen hatte, für den halben Liter Wasser in Flaschen im Sicherheitsbereich nicht mehr als einen Euro zu verlangen.

Andere Flughäfen zeigen, wie es gehen kann

Nicht nur angesichts der sommerlichen Temperaturen sollte man auf Flugreisen viel trinken, rät die Verbraucherzentrale. In Flugzeugen sei die Luft aus technischen Gründen besonders trocken. Komme der Flüssigkeitshaushalt aus dem Gleichgewicht, könne dies dies schnell zu Kopfschmerzen oder Herz-Kreislauf-Problemen führen.

Europas größter Flughafen Heathrow in London ist in vielerlei Hinsicht vorbildlich. In den vier Terminals gibt es rund 100 Trinkwasserspender, wo man eigene Flaschen füllen kann. Auch sonst können sich Reisende im Vergleich zu deutschen Flughäfen dort vergleichsweise günstig verköstigen. Sandwiches, Chips und Getränke gibt es im Sicherheitsbereich auch zu Supermarktpreisen.

Von Torsten Gellner