So wird das Osterwetter in Brandenburg

Potsdam. Wenn der Teufel will, kommt der Frost noch im April. Schon in den nächsten Tagen wird man merken, dass auch an dieser alten Bauernregel etwas dran ist.

Über die Osterfeiertage bleibt es kühl und feucht in Berlin und Brandenburg. Dieses unfreundliche Osterwetter sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Einzig der Karfreitag macht eine Ausnahme. Dann nämlich zeigt sich dank eines Zwischenhochs der Frühling vorübergehend doch noch und die Menschen in Berlin und Brandenburg können hier und da mit freundlichen Sonnenstrahlen rechnen. Das Thermometer zeigt dann schon sehr milde 13 Grad, es bleibt trocken.

Ab Samstag wird es wieder nass

Der Karfreitag der beste Tag für Ausflüge in die Region. Wir haben für Sie einige Tipps zusammengestellt.

Das ist allerdings leider nur ein kurzes Intermezzo, denn schon in der Nacht zum Samstag soll der Himmel wieder zuziehen und im südlichen Brandenburg etwas Regen oder Schneeregen fallen. Die Temperaturen sinken auf zwei bis null Grad.

Am Samstag bleibt es laut DWD stark bewölkt und von Südosten her breiten sich Niederschläge aus. Es wird auch tagsüber kühler: Die Höchstwerte liegen in Berlin und Brandenburg bei drei bis acht Grad. Nachts fällt gebietsweise Regen oder Schneeregen, es besteht Glättegefahr. Die Temperatur bewegt sich um den Gefrierpunkt.

So viel wie am vergangenen Wochenende wird es sicherlich nicht, doch auch am Ostermontag könnte an einigen Orten Brandenburgs Schnee fallen. Quelle: Imago

Ostereier-Suche im Schnee möglich

Am Ostersonntag wird laut Meteorologen im Nordosten Deutschlands eine Tageshöchsttemperatur von zwei bis sechs Grad erreicht, die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei minus vier bis minus zwei Grad, es besteht Glättegefahr.

Für Ostermontag sagt der DWD Höchstwerte von fünf bis zehn Grad voraus, die niedrigsten Werte des Tages liegen demnach bei minus vier bis ein Grad. Genaue Vorhersagen für den Ostersonntag seien derzeit noch schwierig, eine Ostereier-Suche im Schnee sei aber mancherorts denkbar, hieß es beim DWD.

Spätfrost ist Gefahr für Pflanzen

Der Frost ist ein echtes Problem für Gärtner. Denn die Pflanzen treiben bereits aus, doch wenn der Spätfrost kommt, erfrieren sie. Bei Schneeglöckchen kann man beobachten, dass sie sich nach einer späten Kälte wieder aufrichten. Manche Frühsaaten hingegen, Bohnen zum Beispiel, tun das nicht. Ihre Austriebe erfrieren und man kann davon ausgehen, dass daraus nichts mehr wächst.“

