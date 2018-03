Künftig keine Flugmanöver mehr bei der ILA?

Die Internationale Luftfahrtausstellung ILA in Schönefeld lockt alle zwei Jahre Abertausende. Das liegt vor allem an den spektakulären Flugmanövern. Doch jetzt geht BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup auf Abstand zu der beliebten Messe. Hinter den Kulissen wird seit längerem um die Zukunft der Schau gerungen. Brandenburg will die ILA auf jeden Fall behalten.