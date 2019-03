Brandenburgs Landesgartenschau findet vom 18. April bis 6. Oktober in Wittstock ( Ostprignitz-Ruppin) statt. Sie ist dann täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information am Bahnhof, im Online-Shop oder in ausgewählten Reservix-Ticket- shops erhältlich. Tageskarten kosten 14 Euro, Dauerkarten gibt es für 95 Euro.

Anreise mit dem Auto: Wittstock liegt direkt an einem Autobahndreieck, das die A19 und die A24 miteinander verbindet. Somit besteht eine sehr gute Anbindung aus den Richtungen Berlin, Hamburg und Rostock. Der historische Stadtkern von Wittstock ist drei Kilometer von der A 19 und sechs Kilometer von der A 24 entfernt. Es gibt kostenlose Parkplätze an den Eingängen zur Schau. Anreise mit der Bahn: Mit dem RE 6 von Berlin-Spandau über Hennigsdorf und Neuruppin oder der Regionalbahn von Wittenberge über Pritzwalk ist Wittstock ebenfalls bequem zu erreichen. Der Eingang zur Schau befindet sich direkt am Bahnhof.