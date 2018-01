Land fördert Bahninfrastruktur mit 36 Millionen Euro

Potsdam. Mit 36 Millionen Euro will die Landesregierung in den kommenden Jahren 80 Bau- und Sanierungsvorhaben im märkischen Bahnverkehr fördern. 26 Millionen Euro stehen aus dem laufenden Haushalt zur Verfügung, weitere zehn Millionen sollen aus dem Nachtragshaushalt kommen, teilte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) mit. 38 Vorhaben sind schon länger bewilligt, 42 erhielten erst jetzt grünes Licht. Dazu gehört der Bau eines neuen Bahnhofes in Kyritz-Nord (Ostprignitz-Ruppin). Neu ist auch die Erweiterung des Bahnhofsvorplatzes in Werneuchen (Barnim), die 2019 beginnen soll. Laut kommunalem Investitionsprogramms wird im Cottbuser Ortsteil Madlow noch in diesem Jahr die Umsteigeanlage ausgebaut.

Bei der Auswahl der Projekte hätte eine Rolle gespielt, was es an Zusammenarbeit zwischen Land, Kreisen und Kommunen nötig sei, um die Infrastruktur in Regionen aufrecht zu erhalten, wo viele Menschen auf die Bahn angewiesen sind. Aus Sicht der regierungsbeteiligten Linkspartei sorgen die Landesinvestitionen für mehr Mobilität der Märker. Die Menge der Maßnahmen sei eine neue Qualität bei der Förderung der Bahninfrastruktur, „vor allem im ländlichen Raum“, so die verkehrspolitische Sprecherin Anita Tack,

Bahnstrecken

Neben den Baumaßnahmen an Bahnhöfen unterstützt die Landesregierung auch die Sanierung von Strecken. Gebaut wird von Meyenburg (Prignitz) nach Neustadt/Dosse, von Werneuchen nach Ahrensfelde (Barnim) bei Berlin und die Strecke von Cottbus nach Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz). Bei letzterer geht es um die Zweigleisigkeit der Strecke. „Dies wird erheblich zur Fahrplanstabilität des Regionalexpresses RE 2“ beitragen, sagt Ministeriumssprecher Steffen Streu. Auf eingleisigen Strecken sind Folgezüge immer zum Warten gezwungen.

Bahnhof Cottbus

Eines der größten Vorhaben ist der Umbau des Hauptbahnhofs Cottbus, der schon seit April 2016 läuft. Das Gesamtvorhaben soll bis 2020 rund 30 Millionen Euro kosten. Davon trägt das Land 6,5 Millionen Euro als ÖPNV-Förderung. Schon im September 2016 wurde ein erstes Tunnelsegment in der Innenstadt fertig, im Juni 2017 stand bereits ein Rohbau eines Tunnels unter der Stadt. Gegenwärtig wird in Cottbus der Bahnhofsvorplatz ausgebaut. Außerdem werden derzeit die Gleiseinfahrt von der Bahnhofsbrücke sowie Gleisausfahrten in der Vetschauer Straße errichtet. Bis Ende des Jahres werden abwechselnd verschiedene Bahnsteige in Cottbus erneuert.

Kyritz

Die Stadt selbst ging mit dem Ausbau der Bushaltestelle „Am Bürgerpark“ laut der Bürgermeisterion Nora Görke schon vor vier Jahren in Vorleistung. Die Haltestelle ist als zentraler Umsteigepunkt für den Regionalverkehr konzipiert. Hinzu kommen 167 Parkplätze, die die Stadt dort baute. „Wir freuen uns, wenn das Land in die Schieneninfrastruktur investiert“, so Görke. Der neue Bahnhaltepunkt Nord, der bis 2019 fertig werden soll, entsteht auf der selben Höhe wie der neue Busbahnhof. Er soll zum Beispiel das Finanzamt, zwei Schulen und das Klinikum an den Schienenverkehr anbinden. Außerdem gibt es im Norden von Kyritz neue Wohngebiete. Deren Bewohner wünschen sich als Arbeitspendler eine Anbindung an Berlin.

Die Investitionen in der Prignitz übernimmt die private Deutsche Eisenbahn Service AG. „Unser Schwerpunkt ist es, den Schienenverkehr in der Prognitz aufrecht zu erhalten“, sagt deren Vorstand Ralf Böhme. Die Regioinfra GmBH, eine Tochter der AG plane insesamt 16 Sanierungsprojekt. Entlang der Strecke von Neustadt (Dosse) bis Meyenburg wird die komplette Leit- und Sicherungstechnik erneuert. Die einzelnen Bahnübergänge, die zum Teil noch auf dem Sicherheitsniveau der DDR-Zeit sind, werden auf dieser Strecke ebenfalls umgebaut. Zugleich werden die Stellwerke der Strecke ans Netz gehen. Sie werden zentralisiert, um dem momentanen Fachkräftemangel zu begegnen. Bürgermeisterin Nora Görke hofft, dass der Zwei-Stunden-Takt unter der Woche noch verdichtet werden könne. Auch am Wochenende müssten aus touristischen Gründen mehr Züge fahren als nur alle vier Stunden. Bislang zählt Kyritz bis zu 400 Einstiege am Tag. Die Stadt geht davon aus, dass mit dem Ausbau auch die Zahl der Nutzer steigt.

Potsdam

Die Bahn baut den Begegnungsabschnitt für die S7 in Potsdam wird aus. So wird die Zweigleisigkeit der S-Bahn-Strecke von Potsdam Hauptbahnhof nach Potsdam Babelsberg ausgebaut. Hinzu kommt der Neubau eines Kehrgleises der S-Bahn auf dieser Strecke. Das neue Streckengleis ist für eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern konzipiert. Zwei alte Weichen werden im Zuge des Neubaus entfernt. Unterirdisch muss der gesamte Kabelbestand verlegt werden. Die Bahn hofft mit diesem Vorhaben bis März 2019 fertig zu werden.

Von Rüdiger Braun