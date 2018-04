Land stellt ein: Lehrer und Polizisten gesucht

Potsdam. Das Land Brandenburg hat im vergangenen Jahr 2140 neue Mitarbeiter eingestellt. Darunter fallen auch jene Stellen, die entfristet wurden. Das seien noch einmal 190 Stellen mehr gewesen als im Jahr 2016, teilte Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski am Donnerstag mit. „Auch im achten Jahr in Folge wurden wieder erhebliche Einstellungen in der Landesverwaltung vorgenommen“, sagte sie. Die meisten Posten gingen an Lehrer (1078), an Polizisten (333) und an Mitarbeiter der Justiz (131).

Damit seien nicht nur altersbedingt ausscheidende Beschäftigte ersetzt, sondern auch wichtige Bereiche personell verstärkt worden, sagte Trochowski. Seit 2010 hat das Land fast 10 500 Beschäftigte neu und dauerhaft eingestellt – das ist eine besondere Leistung in Zeiten, in denen überall von Fachkräftemangel gesprochen wird“, sagte die Staatssekretärin. „Wer Fachkräfte braucht, muss auch dafür sorgen, dass sie rechtzeitig und gut ausgebildet vorhanden sind. Dieser Pflicht kommen wir nach“.

Im Haushaltsplan für dieses Jahr seien rund 3 000 weitere Stellen für Anwärter des öffentlichen Dienstes und Auszubildende eingeplant. Es werden weiterhin vor allem Lehrer (960) und Polizisten (1020) gesucht.

Ein Teil der Neueinstellungen entfalle wie in den Vorjahren auf sogenannte Nachwuchsstellen. Dabei arbeiten junge Verwaltungsmitarbeiter parallel zu den älteren Kollegen, bis diese aus dem Dienst ausscheiden. Damit könnten Erkenntnisse und Erfahrungen optimal weitergegeben werden, hieß es.

Von MAZonline