Potsdam

Bei Landratswahlen in sechs Brandenburger Landkreisen hat die CDU zwei Erfolge feiern können. Zwei ihrer Kandidaten wurden direkt gewählt und bleiben Landrat in ihren Kreisen. In vier Kreisen kommt es am 6. Mai zu Stichwahlen. Außerdem gab es am Sonntag in vier Kommunen Bürgermeisterwahlen.

Die Tücken bei der Stichwahl Bei den Stichwahlen gibt es Hürden: So muss ein Kandidat nicht nur mehr als die Hälfte der Stimmen, sondern zumindest auch die Unterstützung von 15 Prozent aller Wahlberechtigten erhalten – sonst muss der Kreistag entscheiden. Bei vielen Landratswahlen in den vergangenen Jahren waren Kandidaten am Quorum gescheitert.

Im Text haben wir die Ergebnisse nach Landkreisen bzw. Kommunen für Sie zusammengefasst. Sie können sich aber auch durch unsere Bildergalerie klicken, hier finden Sie alle Ergebnisse im Überblick. In der Bildergalerie können Sie sich durch die Ergebnisse klicken.

Zur Galerie Insgesamt zehn Wahlen gab es am Sonntag in Brandenburg – sechs Landrats- und vier Bürgermeisterwahlen. In der Bildergalerie fassen wir alle Ergebnisse zusammen und sagen, wo es am 6. Mai zu Stichwahlen kommt.

Ostprignitz-Ruppin

Hier gewann Landrat Ralf Reinhardt (SPD) die Wahl deutlich (40,7 Prozent), muss aber in die Stichwahl gegen Sven Deter (CDU, 27,6 Prozent).

Lesen Sie dazu:

Ralf Reinhardt gewinnt die Wahl – ob er Kreischef bleibt, ist trotzdem unklar.

Elbe-Elster

Hier erreichte Amtsinhaber Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) gleich im ersten Anlauf mit 52,1 Prozent die absolute Mehrheit der Stimmen. Die Zweitplatzierte Iris Schülzke (parteilos, 29,1 Prozent) schaffte es nicht in die Stichwahl. Vor acht Jahren standen sich beide schon einmal gegenüber. Die Stichwahl entschied damals Schülzke zwar für sich, doch wurde das nötige Quorum nicht erreicht. Also fiel die Wahl an den Kreistag, der wiederum Heinrich-Jaschinski wählte. Der AfD-Bewerber Peter-Holger Drenske, der noch bei der Bundestagswahl mit 25 Prozent der Stimmen einen Achtungserfolg errang, wurde im Dreier-Kandidatenfeld Dritter.

– Das hat es mit dem Quorum auf sich

Barnim

Vor der CDU lag mit rund zehn Prozentpunkten recht deutlich der SPD-Bewerber Daniel Kurth (35,4 Prozent), der erst auf den letzten Metern für seine Partei ins Rennen gegangen war. Ein als Kandidat auserkorener SPD-Kommunalpolitiker war im Januar überraschend verstorben. Kurth, der Vize-Fraktionschef im Landtag und Innen- und Kommunalpolitiker ist, muss in die Stichwahl gegen Othmar Nickel, der in Bernau Schuldirektor ist und auf 25.4 Prozent kam. Der Landkreis gilt als SPD-Hochburg. Der bisherige Landrat Bodo Ihrke war nicht erneut angetreten. Ohne Chance blieb der frühere Linken-Landtagsabgeordnete Michael Luthardt, der für die Grünen antrat.

Uckermark

Die größte Überraschung gab es in der Uckermark, dem flächenmäßig größten Landkreis Deutschlands. Der langjährige SPD-Landrat und frühere Agrar-Staatssekretär Dietmar Schulze kam nur auf 36,5 Prozent der Stimmen und verlor deutlich gegen die CDU-Bewerberin Karina Dörk, die auf 47,7 Prozent kam. Beide müssen nun in die Stichwahl. Dörk ist im mecklenburgisch-vorpommerschen Strasburg Bürgermeisterin.

Oberspreewald-Lausitz

Einen klaren Gewinner gab es in Oberspreewald-Lausitz, wo Amtsinhaber Siegurd Heinze (parteilos) die absolute Mehrheit erreichte (56,3 Prozent). Zweiter wurde der AfD-Landtagsabgeordnete Sven Schröder mit 23,3 Prozent.

Spree-Neiße

In Spree-Neiße schaffte es der AfD-Bewerber Steffen Kubitzki in die Stichwahl. Er kam hinter Amtsinhaber Harald Altekrüger (CDU), der klar gewann.

Guben

Für die südbrandenburgische Kleinstadt Guben (Spree-Neiße) steht noch kein neuer Bürgermeister fest. Keiner der vier Bewerber setzte sich am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl durch. Die meisten Stimmen entfielen zwar auf Vize-Bürgermeister Fred Mahro (CDU) mit 48,7 Prozent. Er verpasste aber knapp die Mehrheit der Stimmen. Mahro tritt bei einer Stichwahl am 6. Mai gegen Daniel Münschke (AfD) an, der 34,8 Prozent und damit das zweibeste Ergebnis erzielte.

– Tod des Bürgermeisters – deswegen musste in Guben gewählt werden

Forst

Auch in der Kleinstadt Forst (Spree-Neiße) gab es am Sonntag laut keinen Gewinner bei der Bürgermeisterwahl. Alle Kandidaten blieben laut vorläufigem Ergebnis jeweils unter 50 Prozent der Stimmenanteile. Auch hier ist eine Stichwahl notwendig.

Der parteilose Thomas Engwicht tritt gegen die ebenfalls parteilose Simone Taubenek an. Beide hatten sich ein spannendes Rennen geliefert. Engwicht konnte am Ende 26,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, Taubenek 25, 5.

Helge Bayer von der CDU kam auf 22,5 Prozent, Ingo Paeschke (Linke) auf 21,8 Prozent. Der parteilose Aimo Bartel holte 3,2 Prozent.

– Umstrittener Bürgermeister – deswegen wurde in Forst gewählt

Drebkau

Auch in Drebkau gibt es eine Stichwahl - zwischen Paul Köhne (CDU) und Torsten Richter (Linke). Köhne verpasste mit 47,3 Prozent die absolute Mehrheit nur knapp. Richter kam auf 26,5 Prozent.

Schipkau

Amtsinhaber Klaus Prietzel (CDU) hat die Wahl mit 58,5 Prozent deutlich gewonnen und wird Bürgermeister der Kommune bleiben. Stärkster der fünf Gegenkandidaten war Ingo Hubatsch (AfD), der auf 13,9 Prozent kam.

Von Igor Göldner, MAZonline