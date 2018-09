Potsdam

Brandenburgs Linke wird ohne Ex-Ministerin Diana Golze als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen. Dies wolle sie sich selbst und ihrer Partei nicht zumuten. Sie werde sonst im Wahlkampf immer wieder auf den Pharmaskandal um die illegal importierten Krebsmedikamente angesprochen. „Das möchte ich nicht, das möchte meine Partei nicht“, sagte Golze dem „Neuen Deutschland“.

Golze war Ende August als Gesundheitsministerin zurückgetreten, hatte ihr Amt als Co-Parteivorsitzende aber behalten. Sie teilt sich den Parteivorsitz mit Anja Mayer. Sie galt bis zum Bekanntwerden des Skandals als Top-Favoritin für die Spitzenkandidatur im kommenden Jahr. Bis zuletzt hatte sie offengelassen, ob sie für diesen Posten kandidieren werde. Nun soll die Spitzenkandidatur Anfang kommenden Jahres bei einem Parteitag festgelegt werden. Möglich wäre auch, dass die Linke mit einer Doppelspitze antritt.

Golzes Wunsch sorgt für Zähneknirschen

Diana Golze will ihre Partei zwar nicht an vorderster Front in den Wahlkampf führen, einen Sitz im Brandenburger Landtag strebt die 43-Jährige gleichwohl an, wie sie der Zeitung erklärte. Sie will für ihre Partei den Wahlkreis vier holen, der ihre Heimatstadt Rathenow, Teile des westlichen Havellands sowie Teile von Ostprignitz-Ruppin umfasst. „Wir haben ein Direktmandat zu verteidigen“, sagte Golze.

Doch das sorgt an anderer Stelle für Zähneknirschen. Denn verteidigt hatte den Wahlkreis zuletzt Christian Görke, Finanzminister und Golzes Vorgänger als Parteivorsitzender. Der Rathenower hatte, nachdem er das Direktmandat im Herbst 2014 geholt hatte, auf das Landtagsmandat verzichtet. Denn bei den Linken herrscht das Prinzip, wonach Amt und Mandat zu trennen sind, Minister also nicht in doppelter Funktion auch noch Abgeordnete sind.

Golze war 2005 erstmals in den Bundestag eingezogen – im Wahlkreis 60, der ebenfalls ihre Heimatstadt Rathenow umfasst, aber auch Brandenburg/Havel sowie Teile von Potsdam-Mittelmark.

Görke muss sich jetzt einen neuen Wahlkreis suchen. Dabei hatte er 2014 den Wahlkreis vier mit 32 Prozent gegen starke Konkurrenz mit mehr als 32 Prozent geholt. Seine Gegner: der heutige Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) und Landtagsvizepräsident Dieter Dombrowski (CDU). Nominiert ist Golze noch nicht. Darüber soll kommende Woche entschieden werden.

Von Torsten Gellner