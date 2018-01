Lehrermangel an Grundschulen verschärft sich

Potsdam. Der Lehrermangel an Grundschulen wird sich einer neuen Studie zufolge auch in Niedersachsen und Bremen bis zum Jahr 2025 drastisch verschärfen. Bundesweit müssten in den kommenden sieben Jahren rund 105.000 Lehrkräfte neu eingestellt werden, um steigenden Schülerzahlen und dem Ausscheiden alter Lehrer begegnen zu können, teilte die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch in Gütersloh mit. Jedoch stünden in diesem Zeitraum selbst bei der optimistischsten Rechnung nur rund 70.000 regulär ausgebildete Hochschulabsolventen bereit. Es fehlen also rund 35.000 Pädagogen für die Grundschulen.

Personalnot auch in Brandenburg

Auch in Brandenburg werden Grundschullehrer händeringend gesucht. Die Landesregierung verhandelt derzeit mit der Universität Potsdam darüber, wie die Studienplätze fürs Lehramt aufgestockt werden können. Außerdem soll der Lehrerberuf attraktiver gemacht werden, dafür sind höhere Besoldungsstufen vorgesehen. Bis 2030 werden über alle Schulformen hinweg 12000 neue Pädagogen gesucht. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) will den Kampf gegen den Lehrermangel zu einem ihrer Schwerpunkte machen.

Der Bertelsmann-Experte Dirk Zorn warnte, es reiche nicht aus, jetzt einfach mehr Studienplätze an den Hochschulen zu schaffen. „Bis die voll ausgebildeten Lehrkräfte an den Grundschulen zur Verfügung stehen, vergehen sechs bis sieben Jahre. Das heißt, sie wären in der Hochphase des Mangels noch gar nicht einsatzfähig.“ An „kurzfristigen Maßnahmen“ zur Lösung des Problems führe kein Weg vorbei. So könne beispielsweise die Zahl der Kinder pro Klasse angehoben werden, für Lehrkräfte in Teilzeit müssten Anreize geschaffen werden, ihre Arbeitszeit zu erhöhen und ältere Lehrkräfte könnten freiwillig ihren Eintritt in den Ruhestand verschieben.

Von Torsten Gellner