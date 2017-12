Leidenschaftlicher Angler fängt Traum-Hecht

Danny Bertz (29) aus Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) ist leidenschaftlicher Angler, schon seit seiner Kindheit. So es die Zeit erlaubt, ist er am Wasser und nimmt dafür auch weite Reisen in Kauf. Mit Fotos einiger kolossaler Fänge beteiligt er sich an der MAZ-Aktion „Fisch des Jahres 2017“ – und erzählt, was ihn am Angeln fasziniert.