Letztes Kita-Jahr wird beitragsfrei

Potsdam. In Brandenburg sollen vom 1. August an keine Elternbeiträge mehr für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung fällig werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf des Bildungsministeriums liegt jetzt vor. Ende Februar soll der Landtag darüber abstimmen.

Gesamte Bildung soll kostenfrei sein

„Unser Ziel ist es, Bildung komplett kostenfrei zu machen, also auch die frühkindliche Bildung“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag in Potsdam. Die Beitragsfreiheit für das letzte Kita-Jahr vor der Schule bringe für Eltern eine deutliche finanzielle Entlastung.

Die Bildungsministerin des Landes Brandenburg: Britta Ernst Quelle: Bernd Gartenschläger

Die neue Regelung betrifft etwa 24 000 bis 25 000 Kinder, darunter auch diejenigen, die noch ein Jahr von der Schule zurückgestellt werden. Insgesamt werden im Land rund 177 000 Kinder in insgesamt 1800 Kitas von kommunalen und freien Trägern betreut.

Ausgleich wird erstattet

Laut Gesetzentwurf sollen die Kitas künftig keine Beiträge mehr von den Eltern erheben. Das entgangene Geld erstatten Landkreise und kreisfreie Städte den Trägern. Laut einer empirischen Studie zahlen Eltern in Brandenburg zwischen 6,50 Euro in Regionen mit niedrigem Verdienst und 280 Euro pro Monat und Kind.

Einheitlich soll es 115 Euro pro Kind vom Land geben. Einrichtungen, die damit mehr Geld als bislang erhalten, sollen es zur Verbesserung der Situation vor Ort nutzen. Kitas, die bislang mehr Geld erhielten, können den Ausgleich beantragen.

Von MAZonline