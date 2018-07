Lieberose

In Südbrandenburg ist am Donnerstag auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Brandenburg ein Großbrand ausgebrochen. Das Ausmaß des Brandes wird immer größer. Inzwischen seien zwischen 350 und 400 Hektar Flächen der Lieberoser Heide betroffen, teilte die Oberförsterei Cottbus am Donnerstag mit.

„Es gibt überall noch Glutnester, die uns mit Sicherheit noch bis zum nächsten kräftigen Regen beschäftigen werden“, sagte Oberförsterei-Leiter Siegfrid Lüdecke. Es bestehe die Gefahr, dass Glutnester aufloderten und sich der Brand abermals ausweite. Der Brandalarm ging kurz nach 11 Uhr ein. Danach breitete sich das Feuer aus.

Hubschrauber der Bundespolizei zum Löschen angefordert

Laut Regionalleitstelle Lausitz wurden 43 Feuerwehrfahrzeuge zu dem Großbrand gerufen und ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Löschen angefordert. Das Problem: Es sind laut Oberförsterei Munitionsverdachts-Flächen betroffen, so dass die Feuerwehrleute nicht zu den Brandstellen direkt fahren können.

Etwas weiter entfernt hatte es schon im vergangenen Jahr einen Großbrand von 250 Hektar Ausdehnung gegeben. Damals hatte ein Unwetter das Feuer gebändigt. Zurzeit ist es in Brandenburg aber sehr trocken und heiß, wie in vielen Teilen Deutschlands auch.

Die Lieberoser Heide liegt nördlich von Cottbus. Sie erstreckt sich auf etwa 25 500 Hektar Fläche und besteht aus Sandgebieten, Heideflächen, aber auch aus Wäldern. Das Heideland-Gebiet war viele Jahrzehnte ein Truppenübungsplatz, einer der größten zu DDR-Zeiten.

Von MAZonline