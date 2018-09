Lübben

Der Waldbrand in der Lieberoser Heide (Landkreis Dahme-Spreewald) hält zahlreiche Einsatzkräfte weiter in Atem. Nach wie vor ist das Feuer auf der 200 Hektar eingegrenzten Waldfläche nicht unter Kontrolle, sagte der Kreisbrandmeister am Donnerstagnachmittag. Das stark munitionsbelastete Gelände erschwert die Löscharbeiten. Das Gelände darf nicht betreten werden.

Die Bundeswehr errichtete einen Waldbrandschutzstreifen westlich der Einsatzstelle, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Zwei Hubschrauber von Bundespolizei und Bundeswehr unterstützten weiterhin die Löscharbeiten. Ein Panzer der Bundeswehr war zur Lagebeurteilung im Einsatzgebiet unterwegs.

Evakuierungen von Orten waren dem Kreisbrandmeister zufolge am Donnerstag nicht notwendig.

Geschätzte 200 Einsatzkräfte waren am Donnerstag vor Ort, dazu zählten Feuerwehren, Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk, Katastrophenschutz und Bundeswehr.

Seit Tagen hat es in der Lieberoser Heide an mehreren Stellen gebrannt. Den Einsatzkräften gelang es, die Flammen teilweise zu löschen. Doch am Dienstag kamen neue Brände hinzu. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Von MAZonline