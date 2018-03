Lila Bäcker entlässt 40 Mitarbeiter in Dahlewitz

Pasewalk. Das Unternehmen „Unser Heimatbäcker“ verlagert seine Kuchenproduktion komplett nach Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern). Dafür werden insgesamt 220 Mitarbeiter an mehreren Standorten entlassen. Betroffen ist auch die Kuchenproduktion in Dahlewitz (Teltow-Fläming).

Das Unternehmen betreibt Filialen mit mehreren Hundert Mitarbeitern auch in Brandenburg und ist in der Region vor allem als „Lila Bäcker“ bekannt.

Veränderung für effizientere Strukturen im Wachstum

„Die Veränderung ist nötig, um mit effizienteren Strukturen an dem Wachstumskurs des Unternehmens festzuhalten“, sagte Geschäftsführer Stefan Blaschak am Mittwoch. Er hatte erst im Februar den Vorstand der Geschäftsführung übernommen.

Ein Standort in Gägelow (Mecklenburg-Vorpommern) mit 130 Mitarbeitern wird dafür zum Juni 2018 komplett geschlossen. Weitere 50 Mitarbeiter sollen in Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) entlassen werden.

Übergangslösung für zwölf Monate

Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben gemeinsam mit der Agentur für Arbeit an Transfergesellschaften, in denen die betroffenen Mitarbeiter bis zu zwölf Monate weiter beschäftigt werden.

Dort würden die Mitarbeiter weiter für ein Jahr Lohn erhalten, allerdings auf dem Niveau des Arbeitslosengeldes.

Gleichzeitig kündigt die Geschäftsführung weitere Neueröffnungen an. „Unser Heimatbäcker wird in den nächsten Jahren die Anzahl der Filial-Neueröffnungen wieder deutlich steigern, um weiterhin zu den führenden Bäckerei-Unternehmen in Deutschland zu gehören“, so Blaschak.

1974 in Teltow-Fläming gegründet

Gegründet wurde „Lila Bäcker“ 1974 unter dem Namen „Großbäckerei Dahlewitz“ mit Sitz in Blankenfelde (Teltow-Fläming). Das Unternehmen fusionierte Ende 2010 mit der unter der Marke „Lila Bäcker“ auftretenden „Unser Heimatbäcker GmbH“.

Die Großbäckerei „Unser Heimatbäcker“ betreibt insgesamt etwa 410 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg. 2.900 Menschen sind dort beschäftigt.

