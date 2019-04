Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat den Vorstoß der Berliner SPD gegen Bundeswehr-Besuche an Schulen abgelehnt. „Selbstverständlich soll die Bundeswehr die Möglichkeit haben, an Schulen sachkundig über ihre Arbeit und Aufgaben zu informieren“, sagte Woidke gestern in Potsdam. Er stellte sich damit auch gegen den Koalitionspartner Linke, der ebenfalls für ein Werbeverbot plädiert.

„Die Bundeswehr ist ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft - und steht nicht draußen vor der Tür“, sagte Woidke, der auch SPD-Landeschef ist. Sie solle an Schulen auch über ihre Berufsfelder informieren können. „Das ist so und soll so bleiben. Auch sie braucht guten Nachwuchs.“

Berlins SPD will Werbeverbot in Schulen

Die Berliner SPD hatte auf einem Landesparteitag am Samstag einen Antrag für ein Werbeverbot der Bundeswehr an Schulen beschlossen. Brandenburgs Linke hat die märkische SPD daraufhin aufgefordert, diesen Schritt ebenfalls zu gehen. „Ich kann die Brandenburger Genossen nur dazu auffordern, sich diese Idee zu eigen zu machen“, sagte der Linken-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im September, Sebastian Walter.

„Dass die Bundeswehr ihre Werbestrategie immer mehr auf Schülern ausrichtet und ihre Ansprache ganz gezielt an den Interessen Minderjähriger orientiert, ist nicht einfach nur moralisch fragwürdig – es ist sogar ein Verstoß gegen die UN-Kinderrechts-Konvention“, so Walter weiter. Folgerichtig müsse man Werbemaßnahmen, Planspiele und Infoveranstaltungen an Schulen „grundsätzlich unterbinden.“

Zielgruppe: Minderjährige

Die Berliner Sozialdemokraten begründeten ihren Vorstoß für ein Werbeverbot der Bundeswehr an Schulen damit, dass die Zielgruppe überwiegend Minderjährige seien. Sie seien anfällig „für militärische Propaganda und Verharmlosung der realen Gefahren eines militärischen Einsatzes“, argumentieren die Berliner Sozialdemokraten. „Für Töten und Sterben macht man keine Werbung“, so die Landespartei.

Brandenburgs CDU-Vorstandsmitglied Danny Eichelbaum bezeichnete den Berliner SPD-Beschluss als „reine Stimmungsmache gegen unsere Parlamentsarmee“. Mit dem Vorstoß „fallen die Sozialdemokraten allen Kameraden in den Rücken“, so Eichelbaum weiter.

Streit um eine Camouflage-Straßenbahn

Die Bundeswehr wirbt regelmäßig um Schüler. So veranstaltete etwa die Beelitzer Kaserne wiederholt Schülerbesuchstage, an denen Neuntklässler in Militärfahrzeugen sitzen können. Zuletzt hatte im Februar eine in Tarnfarben beklebte Straßenbahn in Potsdam für Streit im Stadtparlament gesorgt. Kritiker argumentierten, der Kriegs-Look stresse Menschen, außerdem müssten Verkehrsbetriebe neutral bleiben.

Das Bundesverteidigungsministerium hat die Werbung der Bundeswehr an Schulen verteidigt. Alles stünde im Lichte dessen, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee und in der Verfassung verankert sei, sagte ein Ministeriumssprecher gestern. Der Sprecher erklärte, es gebe rund 70 hauptamtliche und 270 nebenamtliche Jugendoffiziere in der Bundeswehr. Diese gingen an Schulen, wenn sie eingeladen würden. In den Klassenzimmern erklärten sie den Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr. Zudem gebe es sogenannte Karriereberater, die ebenfalls auf Einladung an Schulen über die Bundeswehr als Arbeitgeber informieren. 2017 hätte es 1500 solcher Veranstaltungen gegeben.

Von Ulrich Wangemann