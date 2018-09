Frankfurt (Oder)

In der Linkspartei bahnt sich ein Streit in der Abschiebungspolitik an. Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke) hat an kündigte, die Ausweisung einer Gruppe von syrischen Asylbewerbern zu prüfen, die vor gut einer Woche an den bewaffneten Überfall auf einen Club in der Oderstadt beteiligt war. „Ich warte nicht bis zum ersten Toten“, sagte Wilke laut „B.Z“.

Wilkes Partei allerdings fährt landes- und bundesweit einen ganz anderen Kurs. „Wir sind gegen die Abschiebung in Bürgerkriegsländer – das bleibt so“, sagte der Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Ralf Christoffers. Grundsätzlich müssten Straf- und Asylrecht entkoppelt werden. „Straftaten sind hier aufzuklären, die Täter hier zu verurteilen und die Strafe ist hier abzusitzen“, sagte Christoffers. Er sehe „hohe rechtliche Hürden“ für eine Ausweisung, wie sie Wilke vorschwebe, jedoch räume die Genfer Flüchtlingskonvention Staaten das Mittel der Ausweisung ein, wenn die Aufgenommenen schwere Straftaten begingen.

Die Pflichten eines Stadtoberhaupts

Ähnlich äußerte sich die für Flüchtlingsfragen zuständige Landtagsabgeordnete Andrea Johlige, die noch vor wenigen Wochen nach München geeilt war, um auf dem dortigen Flughafen die Abschiebung von Afghanen zu verhindern. „Eine Abschiebung nach Syrien wäre wohl rechtlich kaum möglich“, sagte die Linken-Parlamentarierin. Doch habe sie auch „Verständnis dafür, dass ein Oberbürgermeister ein Problem in seiner Stadt löst“.

Laut Staatsanwaltschaft hatte eine 10- bis 15-köpfige Gruppe den Club mit Eisenstangen, Messern und Steinen angegriffen. Auslöser war demnach ein Streit zwischen zwei syrischen Flüchtlingen und einem Deutschen, der dann eskalierte. Eine Sonderkommission der Polizei soll nun den Fall aufklären.

Ein mutmaßlicher Haupttäter (20)sitzt in Untersuchungshaft - allerdings wegen eines früheren Delikts, sagte der Sprecher der Staatsanwalt, Ulrich Scherding. Auch gegen einen zweiten Tatverdächtigen werde ermittelt.

Morddrohungen und Allah-Rufe

Die beiden Männer hätten nach Zeugenaussagen gerufen „Wir bringen euch um!“ und telefonisch Verstärkung geholt. In der Folge habe eine 10- bis 15-köpfige Gruppe den Club attackiert. Dabei sei laut Zeugen auch „Allahu Akbar“ (Allah ist groß) gerufen worden, sagte der Behördensprecher. Ein Passant erlitt demnach eine Schnittwunde, ein weiterer wurde von einem Stein getroffen.

Brandenburgs Innenministerium werde die Stadt Frankfurt unterstützen, sagte Ministeriumssprecher Ingo Decker. Sein Haus werde der Stadtverwaltung nun Gerichtsurteile und andere Informationen zukommen lassen, um die Chancen und Hindernisse einer Ausweisung der mutmaßlichen Tätergruppe auszuloten. Die Materie sei rechtlich nicht einfach, schätzt man im Ministerium. „Das ändert aber nichts daran, dass von jedem, der hier Schutz sucht, zu erwarten ist, dass er sich tadellos aufführt und keine Menschen bedroht“, so Decker.

Abschiebung auf dem Flughafen in Frankfurt am Main (Hessen). Quelle: dpa

Seit 2013 hat sich die Zahl der in der Stadt lebenden Ausländer von 3080 auf 5720 erhöht – das entspricht einer Steigerung von 5,3 auf 9,8 Prozent. 1500 der Zugereisten sind Syrer. Echte Abschiebungen sind relativ selten in Brandenburg. In der ersten Jahreshälfte gab es laut Innenministerium 287.

Überstellungen ins Herkunftsland, 164 Asylbewerber wurden nach den Regeln des Dublin-Verfahrens in europäische Länder abgeschoben, wo sie zuerst Asyl beantragt hatten. 286 Personen reisten mit finanzieller Unterstützung Deutschlands wieder zurück in ihr Herkunftsland, 161 verließen Brandenburg auf eigene Kosten freiwillig.

Asylbewerber stoppen Bevölkerungsschwund

Auf dem Höhepunkt der Zuwanderungswelle im Jahr 2015 hatte es landesweit 806 Abschiebungen und rund 3200 freiwillige Ausreisen gegeben.

Die Stadt Frankfurt kann der Zuwanderung durchaus positive Seiten abgewinnen. So stützt der Zuzug von Flüchtlingen die Bevölkerungszahl derart, dass sogar bis 2020 ein leichtes Wachstum prognostiziert ist. Der Bevölkerungsrückgang soll danach deutlich geringer ausfallen, als bislang prognostiziert – Ende August erst korrigierte die kommunale Verwaltung ihre Vorhersage. Demnach sollen 2030 nicht 52300, sondern 57470 Menschen in der Stadt an der Oder leben. Oberbürgermeister Wilke hatte gesagt, man nehme diese Trendumkehr „positiv zur Kenntnis“ – seit 1990 hat die Stadt 30000 Einwohner verloren.

Von Ulrich Wangemann