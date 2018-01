Linke wollen Landesrechnungshof in Cottbus

Potsdam. Nachdem bekannt wurde, dass es im brandenburgischen Landtag zukünftig Platzprobleme geben und daher der Landesrechnungshof ausziehen könnte, hat der Cottbuser Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der Linken in der Lausitz, Matthias Loehr vorgeschlagen, den Landesrechnungshof nach Cottbus zu verlagern.

„Sollte der Landesrechnungshof aus Platzgründen aus dem Landtagsgebäude in Potsdam ausziehen müssen, wäre Cottbus der geeignetste Standort“, heißt es in einer Mitteilung. „Vor dem Hintergrund des laufenden Strukturwandels und den damit verbunden großen Herausforderungen für die Region, wäre die Stärkung des Behördenzentrums Cottbus das richtige Signal“, so Loehr.

Platzmangel im Stadtschloss

Wie berichtet, muss Brandenburgs Landesrechnungshof womöglich das Landtagsgebäude in der Potsdamer Innenstadt verlassen. Grund sind Platzprobleme im wiederaufgebauten Stadtschloss, die nach der Landtagswahl im Herbst 2019 drohen könnten.

Seitdem im Bundestag sieben Parteien vertreten sind, müsse auch für Brandenburg damit gerechnet werden, dass künftig mehr Parteien Mandate im Parlament haben.

Die Präsidentin des Landtags, Britta Stark, habe sich deshalb bereits an den Rechnungshof gewandt. Am Vortag habe dieser dann die Mitarbeiter informiert. Die Liegenschaftsgesellschaft des Landes soll nun prüfen, wo der Rechnungshof stattdessen Büroräume erhalten könnte.

