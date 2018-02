Linksfraktion kündigt Peer Jürgens

Potsdam. Jetzt ist es soweit. Der wegen gewerbsmäßigen Betrugs verurteilte Bildungsreferent der Linksfraktion in Brandenburg Peer Jürgens ist gekündigt worden. Die Kündigung sei am Montag übergeben worden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Thomas Domres am Dienstag.

Kündigung sollte schon im November erfolgen

Die Linksfraktion wollte den 37-Jährigen bereits im November kündigen, doch dieser war damals in Elternzeit. Deswegen musste das Verfahren erst arbeitsrechtlich geprüft werden. Jürgens wurde wegen Betrugs mit Fahrkosten- und Mietzuschüssen zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.

Von MAZonline