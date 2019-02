Berlin

Nahe dem Berliner Alexanderplatz hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Lastwagen beim Abbiegen einen Fahrradfahrer erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Alter und Geschlecht des Opfers wurden aus Rücksicht auf die Angehörigen noch nicht bekanntgegeben. An der Kreuzung von Alexanderstraße und Karl-Marx-Allee im Bezirk Mitte lief am Vormittag die Unfallaufnahme, es kam zu Sperrungen.

Von MAZonline.de