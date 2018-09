Berlin

In Berlin hat am Samstag das Lollapalooza-Festival begonnen. Als Highlights des ersten Festivaltages gibt es Konzerte von Casper, K.I.Z. und The National. Bis zu 100.000 Besucher werden am Samstag und Sonntag im Berliner Olympiapark und Olympiastadion erwartet. Neben Konzerten werden unter anderem Straßentheater, Akrobatik und Street Food geboten. Er habe „Sau Bock“ auf das Lollapalooza, twitterte Rapper Casper bereits Stunden vor seinem Auftritt.

Fans hoffen auf ein gemeinsames Konzert mit Marteria, der offiziell nicht Teil des Festivalprogramms 2018 ist. Im vergangenen Jahr hatte Marteria Casper bei seinem Auftritt auf die Bühne geholt. Als Duo stehen beide aktuell mit dem gemeinsamen Album „1982“ an der Spitze der Deutschen Albumcharts und hatten sich kürzlich beim „#wirsindmehr“-Konzert in Chemnitz mit einem gemeinsamen Auftritt gegen rechte Gewalt und Rassismus positioniert.

An- und Abreise aus Brandenburg

Möglichen Verkehrsproblemen will die Berliner S-Bahn mit zusätzlichen Fahrten entgegenwirken. Im Vorjahr hatte es bei der An- und Abreise zum damaligen Veranstaltungsort in Brandenburg große Probleme gegeben.

Von beckhoff.oliver