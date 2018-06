Abschiebung – das ist die dunkle Seite der Gastfreundschaft. Wer sie aber ausblendet, der hat einen wichtigen Teil der Abmachung nicht verstanden. Es sind bittere Tränen, die da fließen am Flughafen. Man darf die Verzweiflung all der abgelehnten Asylbewerber nicht gering schätzen, die Schleusern ihre Ersparnisse und oft die ihrer Familien in den Rachen geworfen haben. Träume zerplatzen, nach Jahren sinnlosen Wartens in irgendeiner Kaserne.

Doch genau darin liegt die Botschaft der erzwungenen Rückreise: Es gibt Weltgegenden, die zwar arm, korrupt und alles andere als demokratisch regiert sind, deren Bürger bei uns dennoch kein Asyl bekommen. Man kann das unfair finden, dann muss man diese Debatte inhaltlich führen. Es ist aber unfair, diesen Menschen durch eine halbherzige Duldungspolitik Hoffnung zu machen, die später in einer Vielzahl der Fälle enttäuscht wird. Schleuser schlagen ihr Kapital aus Hoffnung. Klare Botschaften verderben ihnen das Geschäft. Eine konsequente Rückführungspolitik spricht sich schnell herum in den Herkunftsländern.

Nun ist unsere derzeitige Abschiebepraxis nicht geeignet, klare Signale in die Welt zu senden. Das allein ist ein Grund, die Dinge anders zu regeln. Das ist auch anständig gegenüber jenen, die Schutz und Unterstützung erhalten sollen.

Lesen Sie hierzu: Viele Asylbewerber entziehen sich der Abschiebung

Von Ulrich Wangemann