Potsdam

Erst wenige Tage ist es her, da jagte ein farbenprächtiger Sonnenuntergang einem Bewohner Hamburgs einen ordentlichen Schrecken ein. Der Mann vermutete hinter den feurig leuchtenden Wolken einen Dachstuhlbrand – und alarmierte die Feuerwehr.

Das Farbspektakel über Hamburg hatte es in sich – aber auch die Brandenburger Sonne hatte in den vergangenen Tagen Einiges zu bieten. Von lila über rosa und feurig rot ging sie über so manchem Ort in der Mark auf. Viele MAZ-Leser hielten das Spektakel auf Bildern fest. Wir haben die schönsten in einer Galerie gesammelt:

Zur Galerie Trister November? Von wegen! Die aufgehende Sonne bot an vielen Orten in Brandenburg in den vergangenen Tagen ein buntes Spektakel am Himmel.

Sie haben auch noch ein Foto gemacht? Senden Sie es uns an online@maz-online.de und sagen Sie uns, wo Ihr Bild entstanden ist. Vielleicht findet auch Ihre Aufnahme den Weg in unsere Galerie.

Von MAZonline/sag