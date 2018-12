Potsdam

In der Adventszeit laufen in den Lokalredaktionen der Märkischen Allgemeinen Zeitung ( MAZ) wieder die traditionellen Sterntaler-Aktionen. Kurz vor Weihnachten sammeln wir für Hilfsprojekte und Menschen, die in Not geraten sind – um ihnen ein möglichst schönes Fest zu bereiten. Dazu gehören auch Geschenke, die sie sich ohne die Spenden der MAZ-Leser nicht leisten könnten. Und die ersten Wochen zeigen: Die Hilfsbereitschaft in Brandenburg ist enorm. Hier lesen Sie eine erste Zwischenbilanz der einzelnen Spendenaktionen.

Potsdam : Die ersten Spenden gegen Kinderarmut sind da

Willie E. Beck und Birgit-Katharine Seemann vom Rotary-Club Potsdam-Belvedere nehmen Franziska Löffler vom Büro Kindermut in die Mitte. Quelle: Julian Stähle

Anderthalb Wochen nach Start der MAZ-Weihnachtsaktion kann sich die Arbeiterwohlfahrt ( Awo) bereits über mehr als 5800 Euro aus Potsdam, Werder, Michendorf und Berlin für das Büro Kindermut freuen. Besonders tief in die Spendierhosen hat der Rotary-Club Potsdam-Belvedere gegriffen und dem Büro Kindermut 3000 Euro zugedacht.

Bad Belzig : Lebensmittelausgabe für Bedürftige unterstützen

Katrin Krause (re.) und Kerstin Klinger betreuen ehrenamtlich die Lebensmittelausgabe des VAL in Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs

Auch im Hohen Fläming ist die Sterntaler-Aktion der MAZ gut angelaufen. Die Spenden kommen diesmal dem Verein für Arbeit und Leben (VAL) in Bad Belzig zugute. Er betreibt unter anderem eine Lebensmittelausgabe und eine Kleiderkammer für Menschen, die von Armut betroffen sind. Mit den Spenden soll ein neuer Transporter her, weil der betagte Wagen für Reparaturen viel Geld verschlingt, das der Verein viel besser einsetzen könnte für andere Zwecke. Der Wagen wird gebraucht, um täglich die Lebensmittelspenden zusammenzuholen, die über die Ausgabe an die Bedürftigen verteilt werden.

Rathenow : Großzügige Spenden aus Premnitz und Paderborn

Kinderbetreuung bei der Spirelli-Bande in der Rathenower Weinbergschule. Quelle: Markus Kniebeler

Die MAZ-Spendenaktion läuft in diesem Jahr zugunsten von Ketchup-Club und Spirelli-Bande, beide unter dem Dach der Awo organisiert. Der Verband organisiert Kindern in der Dachsberg-Grundschule („Ketchup-Club“) und der Grundschule am Weinberg in Rathenow („Spirelli-Bande“) ein kostenloses Frühstück. Insgesamt 1500 Euro kommen in jedem Jahr von der Stadt Premnitz als Zuwendung. 250 Euro gab es bereits von einer Firma aus Paderborn, die Stadtpläne herstellt. Unternehmer aus der gesamten Region Westhavelland sind herzlich eingeladen, etwas zur Sterntaler-Aktion dazuzugeben. Die MAZ-Reporter kommen gerne und berichten über die Spender. Bis Ende des Jahres ist das Sterntaler-Konto, das vom Rotary Sozialfonds Havelland zur Verfügung gestellt wurde, offen.

Falkensee : Leser spenden 620 Euro für Spielgeräte

620 Euro sind bislang schon für neue Spielgeräte in der Ruppiner Straße zusammengekommen. Vielen Dank! Quelle: Tanja M. Marotzke

Der Bolzplatz gleicht einer Mondlandschaft, von Schaukel und Klettergerüst blättert munter der Lack, das zentrale Element, der große Spielturm, ist marode und bereits seit September abgesperrt. Der Spielplatz auf dem ASB-Gelände in der Ruppiner Straße15 bietet in diesen Tagen ein trauriges Bild. Das soll sich bald ändern: Dank Ihnen, liebe Leser, können wir hoffentlich dort Freude spenden, wo rund 60 Kinder fernab ihrer Familien stationär untergebracht sind. Ein neues Gerät kostet bis zu 3000 Euro plus Transport und Montage. 620 Euro sind an Spenden bereits zusammengekommen.

Kyritz : Schon über 2700 Euro gespendet

Die ehrenamtlichen Helferinnen des Kyritzer Weltladens spenden ihre Einnahmen vom "Lichterfest" für die Hilfsaktion "Sterntaler" der MAZ. Quelle: Alexander Beckmann

Die 23. Spendenaktion „ Sterntaler“ in der Kleeblattregion nähert sich der 3000-Euro-Marke: Bis zum 4. Dezember waren bereits 2750 Euro für Bedürftige zusammengekommen. Damit werden in den nächsten Tagen die ersten Lebensmittel, Weihnachtspräsente und Gutscheine gekauft, die dann in Form von Festpaketen bei der Lebensmittelausgabe der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) am Kyritzer Bahnhof verteilt werden. Die Einrichtung wird täglich von Dutzenden Menschen aufgesucht, denen es am Nötigsten fehlt. Sie finanziert sich praktisch ausschließlich über Spenden.

Königs Wusterhausen : Gemischter Chor singt für MAZ-Aktion

Gemischter Chor Königs Wusterhausen Quelle: G.I.

Der Heimatverein Schenkendorf-Krummensee hat am ersten Advents-Wochenende zum inzwischen zwölften Mal zum Schenkendorfer Weihnachtsmarkt vor der evangelischen Kirche in Schenkendorf geladen. Unter Leitung von Andreas Wiedermann sang der Chor in der Kirche sowohl christliche als auch weltliche Weihnachtslieder. Die Einnahmen des Konzertes in Höhe von insgesamt 680 Euro wurden für die lokale Sterntaler-Aktion gespendet. Mit dem Geld sollen Weihnachtsgeschenke für Familien aus der Region finanziert werden, die unverschuldet in schwierige Lagen geraten sind, Schicksalschläge erlitten oder mit den Widrigkeiten des Lebens zu kämpfen haben.

Wildau : Hilfe für kranke, alleinerziehende Mutter

Anja und Lennard Tempel aus Wildau sind eine Sterntalerfamilie 2018. Quelle: Nadine Pensold

Normalerweise dekoriert Anja Tempel die Wohnung festlich für den Advent, gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn Lennard schmückt sie den Weihnachtsbaum. Doch die nächsten Wochen wird sie ohne Lennard verbringen müssen. Die 37-Jährige aus Wildau muss zur Kur in Niedersachsen. Der Aufenthalt soll ihr nach einer Brustkrebserkrankungen neue Kraft geben. Nicht nur Chemotherapie, Operation, Bestrahlung setzten Tempel zu –auch die Beziehung zu Lennards Vater zerbrach letztlich daran. Ihre Ärztin diagnostizierte, dass Anja Tempel auch psychisch instabil ist. Seither ist sie arbeitslos und hat finanziell wenig Spielraum für Geschenke. Dabei würde sie ihrem Sohn so gerne einen Besuch im Tropical Islands ermöglichen. Viel mehr wünscht sich Lennard nicht, nur ein Pokémon-Kartenspiel schreibt er noch bescheiden auf seinen Wunschzettel für die Sterntaler-Aktion. Ihre Spenden könnten helfen, ihn zu erfüllen.

