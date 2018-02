Tipps für die Winterferien

Potsdam. In der Landeshauptstadt Potsdam und anderswo soll auch in diesem Jahr während der freien Woche im Januar niemandem langweilig werden – deshalb hat die MAZ eine Auswahl von Unternehmungstipps für die Winterferien zusammengestellt.

Schokoworkshop in der Biosphäre Potsdam

Den Weg vom Kakaobaum bis zum Schokoriegel können Besucher bei einem Schokoladenworkshop selbst mitverfolgen. Hier kann man eigene Schokolade herstellen und die selbst gemachten Stücke mit nach Hause nehmen. Beim Herstellen der Schokolade wird auch Wissen über die kakaohaltige Süßigkeit weitergegeben: Ist Zartbitter-Schokolade gesünder als weiße? Und welchen Weg muss eine Kakaobohne nehmen, um im Supermarkt zu landen?

» täglich von 10 bis 14 Uhr» Biosphäre Potsdam, Georg-Hermann-Allee 99, 14469 Potsdam » Voranmeldung: info@biosphaere-potsdam.de und 0331-55 07 40 » Teilnahme 6,80 Euro zuzüglich des Eintrittspreises » www.biosphaere-potsdam.de

Schoko-Workshop in der Biosphäre Potsdam Quelle: Biosphäre Potsdam/

Geschichten hören und 3D-Druck in der Stadt- und Landesbibliothek

Für kleine Zuhörer ab vier Jahre lesen ehrenamtliche Vorlesepaten in der Kinderwelt der Bibliothek und erzählen dabei von Piratenabenteuern, Hexen, Feen und Rittern. Eltern, Großeltern und Geschwister sind mit eingeladen, zuzuhören.

» Stadt- und Landesbibliothek Potsdam, Am Kanal 47, 14467 Potsdam » 3. und 10. Februar, jeweils von 11 bis 11.30 Uhr » keine Voranmeldung nötig, Eintritt frei » www.bibliothek.potsdam.de

Vorlesestunde in der Stadt- und Landesbibliothek Quelle: Stadt- und Landesbibliothek Potsdam

Öffentliches 3D-Drucken

Arbeit mit dem 3D-Drucker. Quelle: Stadt- und Landesbibliothek Potsdam

Die Technologie des 3D-Druckens wird vorgestellt und gezeigt, wie man vom Design zum fertigen Ausdruck gelangt. Auch wird deutlich gemacht,welche Möglichkeiten 3D-Drucken für den Alltag bietet.

Ort: Hauptbibliothek, Lernwerkstatt, 1.OG

ComputerSpielSchule

In Kooperation mit dem „Creative Gaming e.V.“ startet die Stadt- und Landesbibliothek die neue Veranstaltungsreihe „ComputerSpielSchule Potsdam“. Gaming-Fans ab 12 Jahren können einmal im Monat spannende Erfahrungen mit Spielen aller Art machen. Dazu zählen neben Brettspielen und Computerspielen auch Programmieren und Streetgames. Vorkenntnisse sind dafür nicht nötig.

» Stadt- und Landesbibliothek Potsdam, Am Kanal 47, 14467 Potsdam » 10. Februar 12 bis 15 Uhr » Eintritt ist frei, Anmeldung auf Homepage » www.bibliothek.potsdam.de

Urania-Planetarium

Zwischen dem fünften und siebten Februar bietet das Urania-Planetarium in Potsdam aufregende und lehrreiche Unternehmungen für die ganze Familie: Am Montag gibt es neben dem „kleinen Einmaleins der Sterne“ (14 bis 15 Uhr, 5 bis 10 Jahre ) und einer „Reise durch das Universum“ (16 bis 17 Uhr, ab 10 Jahre ) eine Begegnung mit dem Regenbogenfisch und seinen Freunden (11:30 Uhr bis 12:30 Uhr, ab 4 Jahre), dessen Geschichte in 360 Grad-Animationen erzählt wird.

Am Dienstag um 11.30 Uhr wird im Planetarium die Sternenfee Mira gerettet (ab 4 Jahre). Um 14 Uhr begeben sich Kinder selbst auf eine „Planetenreise“ durch das Sonnensystem (ab 6 Jahre), und um 16 Uhr geht es musikalisch noch einmal in die Galaxien – live moderiert und in 360 Grad visualisiert (ab 12 Jahre).

Urania Planetarium Potsdam Quelle: Urania Planetarium Potsdam

Am Mittwoch steht hier der „Jahreskreis der Sonne“ im Mittelpunkt, bei der es auf eine Reise durch die Jahreszeiten geht (11.30 Uhr, ab 5 Jahre). Gleichzeitig gibt es um 11.30 Uhr Besuch von „Lars, dem kleinen Eisbären“. Das Abenteuer für Kinder ab vier Jahre erzählt von einem mutigen Eisbär, der Wale vor dem Walfang rettet. „Asteroiden, Kometen und Sternstaub“ fallen in einer Live-Show um 14 Uhr vom Planetarium-Himmel – für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren.

» Urania-Planetarium Potsdam, Gutenbergstraße 71-72, 14467 Potsdam » Telefon: 0331/2702721 » Kontakt: planetarium@urania-potsdam.de » www.urania-planetarium.de

Treffpunkt Freizeit

Aktiv und kreativ wird es während der Winterferien im Treffpunkt Freizeit. Schon am Sonntag (4.2.) findet zwischen 14 und 17 Uhr Der Winterspielplatz für Familien statt, bei dem an diesem Tag Stabpuppen gebastelt werden. Auf dem Sport- und Bewegungsparcours können sich die Kinder (ab 3 Jahre) außerdem austoben. Der Eintritt zur Veranstaltung für die ganze Familie ist frei.

Am gleichen Tag präsentiert um 16 Uhr das Rabatz Puppentheater das Märchen „Frau Holle“ mit Hohensteiner Kasperpuppen im Saal für Kinder ab vier Jahren. (Informationen dazu gibt es unter 0172-4665081 )

Gleich vier Workshops laufen im Treffpunkt Freizeit von Montag bis Freitag:

Nähwerkstatt im Treffpunkt Freizeit Quelle: Uwe Rühling/Treffpunkt Freizeit

Zwischen 9 und 12 Uhr können sich in diesem Zeitraum Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren in einer Nähwerkstatt ausprobieren oder in einem Parkour-Workshop auspowern (8 bis 14 Jahre).

Parcours im Treffpunkt Freizeit. Quelle: Markus Wächter

Von 9 bis 15 Uhr stellen Kinder zwischen 8 und 14 Jahre in der Keramikwerkstatt Puppen aus Ton her.

Keramikwerkstatt im Treffpunkt Freizeit. Quelle: Uwe Rühling/Treffpunkt Freizeit

Für Kinder, die kreativ sein möchten, spielen, oder entspannen wollen, können zum offenen Ferienprogramm im Kids Club von 10 bis 15 Uhr all dies tun – und entweder die ganze Woche oder an einzelnen Tagen kommen.

Kidsclub im Treffpunkt Freizeit. Quelle: Uwe Rühling/Treffpunkt Freizeit

An einem Workshop, in dem es um verschiedene Bäume geht und wie sie im Winter leben, können am 5., 6. oder 7. Februar von 10 bis 12 Uhr Kindergruppen zwischen 6 und 11 Jahren teilnehmen. Es geht mit Biologin Dr. Ute Kindermann auf Spurensuche nach Linde, Eiche, Ahorn und Co.

» Treffpunkt Freizeit Potsdam, Am Neuen Garten 64, 14469 Potsdam » Anmeldungen unter anmeldung@treffpunktfreizeit.de » www.treffpunktfreizeit.de

Miniaturstadt beleben im Projekthaus Potsdam

Einen kreativen Workshop für Schulkinder bietet der Grafiker Moritz Modell am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 12 oder 15 bis 18 Uhr an: Aus recycelter Pappe wird eine Stadt gebaut, die mit anschließender Lichtprojektion zum Leben erweckt wird. Der zweitägige Workshop verbindet Handwerk mit kreativer Nutzung von APPS, um Videobilder herzustellen. Mädchen und Jungen zwischen 10 und 14 Jahren können teilnehmen.

Installation von Moritz Modell. Quelle: Moritz Modell

So sieht die Modellarbeit des Künstlers aus:

https://www.youtube.com/watch?v=7EZ3uKklHUI

» Projekthaus Potsdam, Rudolf-Breitscheid-Straße 164, 14482 Potsdam » Anmeldung unter 0331/ 70476680 und info@moritz-modell.de » www.projekthaus-potsdam.de

Gefiederte Wintergäste treffen im Naturkundemuseum

Am Mittwoch fliegen die Federn im Naturkundemuseum Potsdam: Von 14 bis 15 Uhr werden Rotkehlchen, Blaumeisen und Co. im Futterhaus beobachtet – dabei lernen die Kinder wichtige Tipps für die Vogelfütterung: Welcher Vogel frisst welches Futter, wie stellt man Meisenknödel selbst her? Die Mitmachaktion für Familien und Kinder ist ab sechs Jahre geeignet.

» Naturkundemuseum Potsdam, Breite Straße 13, 14467 Potsdam » Anmeldung unter 0331-289-6707 » www.potsdam.de/naturkundemuseum-potsdam

Vögel im Winter. Quelle: Viola Mittelstädt

Am Samstag gibt es an gleicher Stelle eine Taschenlampenführung für Kinder ab 6 Jahre (17.30 Uhr) und Kinder ab 8 Jahre (18 Uhr). Die Kinder können mit ihren Taschenlampen die Tiere der Nacht erleuchten. Eigene Taschenlampe mitbringen. Treffpunkt jeweils eine Viertelstunde vor Beginn der Führung.

» Verbindliche Voranmeldung unter 0331-2896707

Am Sonntag gibt es um 11 Uhr im Naturkundemuseum die öffentliche Familienführung „Tierische Stars“ . Hier erfahren Familien Wissenswertes über Brandenburgs erstaunliche Tierwelt und Lebensgeschichten der vorgestellten Exponate. Die Führung ist ab 5 Jahre geeignet.

» Anmeldung unter 0331-289 67 07

Filmmuseum Potsdam



Das Filmmuseum Potsdam hat für die Winterferien 2018 ein Ferienfilmprogramm herausgegeben. Von Dienstag bis Donnerstag läuft jeweils um 10 Uhr ein Kinderfilm: Burg Schreckenstein (Dienstag, FSK 0), Kletter-Ida (Mittwoch, FSK 6), Burg Schreckenstein 2 – Küssen (nicht) verboten (Donnerstag, FSK 0)

» Anmeldungen für Kindergruppen: 0331-27181-11 oder – 12

Filmabend Kindheit im Heim

Das Kino im Filmmuseum begleitet die Ausstellung im Großen Waisenhaus und die Ringvorlesung der FH Potsdam mit einer Filmreihe. Darin laufen Spiel- und Dokumentarfilme aus den 1920er Jahren bis zur Gegenwart. Am Dienstag um 19 Uhr zeigt das Museum den Dokumentarfilm „Schutzlos ausgeliefert – DDR-Heimkinder erzählen“ (D 2012, Regie Uta Rüchel) und im Anschluss „Was das mit einem macht – Heimerziehung in der DDR“ (D 2017, Regie: Studierende der FH Potsdam).

Stummfilm mit Livemusik: Das Cabinet des Doktor Caligari

Das Cabinet des Doktor Caligari, Filmausschnitt Quelle: Filmmuseum Potsdam

Donnerstag, 8. Februar um 19 hr, an der Welte-Kinoorgel: Peer Kleinschmidt. Einführung mit Oliver Hanley von der Filmuniversität Babelsberg und Ulrich Ruedel von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)

» Filmmuseum Potsdam, Breite Straße 1A, 14467 Potsdam » Reservierungen (beide Veranstaltungen): ticket@filmmuseum-potsdam.de oder 0331-27181-12 » www.filmmuseum-potsdam.de

Das eigene Gesicht collagieren im Museum Fluxus+

Am Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr gibt es einen Kurs zur Porträtgestaltung. Fotos der Teilnehmer werden vergrößert und zu einer Collgage gemacht – dafür stehen jede Menge Materialien zur Verfügung. Voranmeldung unter 0331-6010890 oder info@fluxus-plus.de. Treff ist im Museumsfoyer zehn Minuten vor der Veranstaltung.

Am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr gibt es eine kostenlose Führung für Kinder durch das Fluxus+.

» Museum Fluxus+, Schiffbauergasse 4F, 14467 Potsdam » Voranmeldungen (beide Veranstaltungen): info@fluxus-plus.de oder 0331-6010890 » www.fluxus-plus.de

Ferienwerkstatt in der Mal- und Zeichenschule Kunstgriff.23

Am Montag und Dienstag von jeweils 9.30 Uhr bis 13 Uhr findet in der Mal-und Zeichenschule ein Workshop zum Comic und zur Graphic Novel statt. Ob mit Feder und Tusche oder mit Pinsel und Farbe, ob Omas bestes Kochrezept, Schauergeschichten oder schon das eigene Leben. Hier werden Texte bebildert und hinzugeschrieben.

» Kunstgriff.23, Carl-von-Ossietzky-Straße 23, 14471 Potsdam » Anmeldung unter 0160 505 373 5 » www.kunstgriff23.de

Winterferien in Brandenburg

Winterliche Kanutour im Spreewald

Wer die Spreewaldfließe mal in der kalten Jahreszeit erleben möchte, während die Natur im Winterschlaf ist, hat dazu beim Bootsverleih Richter in Lübbenau die Möglichkeit. Bei einer Kanutour lassen sich die Besonderheiten des Spreewalds hautnah erleben. In den Wintermonaten kann man jeweils von Montag bis Freitag um 11 Uhr (an Wochenenden nach Absprache) zu einer zweistündigen Kanutour in den Spreewald starten.

» Kontakt: 03542 – 3764 www.bootsverleih-richter.de

Entdeckungstour zu Tieren im Winter

Was machen unsere heimischen Tiere eigentlich im Winter? Das erfahren Besucher am 7. Februar in Sielmanns Naturlandschaft in Wannichen. Wer verschläft die kalten Monate, wer sucht trotz Kälte nach Nahrung und welche Tiere sind im warmen Süden? Bei schönem Winterwetter geht es auf Entdeckungstour über das Natur-Erlebnisgelände in den Görlsdorfer Wald. Anschließend gibt es warmen Tee am Lagerfeuer. Bei ungemütlichem Wetter bleiben die Teilnehmer im Haus. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Heinz-Sielmann-Natur-Erlebniszentrum Wanninchen. Wer zur Mittagszeit einen kleinen Imbiss möchte, kann dies bei der Anmeldung mitbestellen (Preis: 2 Euro, mit Imbiss 6 Euro).

» Sielmanns Naturlandschaft Wannichen, Wannichen 1, 15926 Luckau » Anmeldung: 03544-557755 www.wanninchen-online.de

Barnim-Panorama

Wintermagie mit Hexe Wanda: Märchenhexe Wanda erzählt euch am 6. und 8. Februar um jeweils 15.30 Uhr Geschichten von der Linde. Ihr könnt mit ihr am Feuer träumen oder aus dem weichen Lindenholz kleine Schnitzereien zaubern, im Baumhaus wird gespielt und es erwarten euch kleine Gaumenfreuden. Die Erlebnisführung im Entdeckerpfad ist für Familien mit Kindern ab 5 Jahren geeignet und dauert rund anderthalb Stunden. Bitte Tasse und Taschenlampe mitbringen!

» Barnim-Panorama, Breitscheidstraße 8-9, 16348 Wandlitz » Anmeldung: info@barnim-panorama.de und 033397-681920 » www.barnim-panorama.de

Snowtropolis Senftenberg

Immer Schnee gibt es im Snowtropolis in Senftenberg. In der Halle können Skifans eine 130 Meter lange Piste hinunterfahren. Geöffnet ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 21.30 Uhr.

» Snowtropolis, Hörlitzer Straße 36, 01968 Senftenberg » www.snowtropolis.de

Ausflug zum Indoor-Soccer nach Berlin

Ausflug zum Indoor-Soccer nach Berlin (ab 11 Jahren), Montag, 5.2. 12-18 Uhr Treffpunkt: 12 Uhr S-Bhf Lehnitz – Transportgenehmigungen sind erforderlich! Durchgeführt von der Jugendkoordination in den Ortsteilen Oranienburgs in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendtreff Lücke in Borgsdorf.

» Kontakt & Anmeldung: 0176 – 10 55 27 02

Rockband-Workshops

Vier Rockband-Workshops im Jugendclub Zehlendorf (ab 12 Jahren) Freitag, 9. Februar 15 bis 19 Uhr finden vier Workshops (Bass, Schlagzeug, Gesang & Gitarre) für Anfänger*innen und Fortgeschrittene statt. Den Abschluss bildet eine Präsentation in verschiedenen Bandformationen im Veranstaltungsraum des Dorfgemeinschaftshauses vor Publikum (Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde & Bekannte). Organisiert von der Jugendkoordination in den Ortsteilen Oranienburgs in Kooperation mit dem Rockmobil Barnim.

» Kontakt & Anmeldung: 0152 – 55 93 83 29

DRK-Jugendclub: Upcycling – Aus Alt mach Neu (ab 12 Jahren)

Müllverwertung macht keinen Spaß? Da haben wir gute Nachrichten: Mit unseren „Aus alt mach neu“ Basteltipps bekommen alte Dinge einen völlig neuem Glanz. Mit den unterschiedlichsten Materialien kannst Du mit Hilfe unserer vielen Upcycling-Ideen und Anleitungen Dein eigenes Unikat herstellen. Das Angebot ist kostenlos und für Jugendliche ab 12 Jahren geeignet.

» Mittwoch, 7. Februar, bis Freitag, 9. Februar jeweils 13 bis 15 Uhr » Kontakt und Anmeldung: 03301/836110 » simone.drischmann@drk-mohs.de

Eltern-Kind-Treff Oranienburg

Winterferienprogramm »Willkommen im Land der Farben« (ab 5 Jahren) Vom 6. Februar bis 9. Februar, jeden Tag von 10:00–12:00 Uhr. Eine spielerische Entdeckungsreise führt her in die Welt der Farben. Ob bei den Menschen, in der Natur oder im Reich der Fantasie; Farben sind überall.

» Eltern-Kind-Treff, Kitzbüheler Straße 1A, 16515 Oranienburg » Anmeldung: (03301) 5 79 28 86 und ekt@oranienburg.de

Dahmeland-Fläming

Fünf-Bunker-Tour in Wünsdorf

In den Winterferien bietet die Bücher- und Bunkerstadt wieder eine besondere Bunkertour an. Von Dienstag, 6. Februar, bis Freitag, 9. Februar, findet immer ab 11.00 Uhr die „Fünf-Bunker-Tour“ statt. In rund zwei Stunden werden alle im Bunkerpark Wünsdorf vorhandenen Bunker besichtigt. Also die deutschen Bunkeranlagen Maybach und Zeppelin und drei sowjetisch-russischen Bunkeranlagen. Da vor allem die russischen Bunkeranlagen nicht beleuchtet sind, bitte unbedingt eine Taschenlampe mitbringen. Start am Haus Oskar, Zehrensdorfer Straße 12.

» Anmeldungen unter 033702 9600

„Unsere Tiere im Winter“ – Wildpark Johannismühle

„Unsere Tiere im Winter“ sind Thema eines Ferienerlebnistages im Wildpark Johannismühle am 5. Februar. Beginn ist um 10 Uhr. Es wird gebastelt, gewandert und bei der Winterrallye gibt es tolle Preise zu gewinnen.

» Anmeldung unter info.wildpark@gmail.com » www.wildpark-johannismuehle.de

Winterferienprogramm der Jugendzentren Zossen und Wünsdorf

In den Jugendzentren Zossen und Wünsdorf wird Kindern und Jugendlichen ein buntes Winterferienprogramm geboten. So geht es am 6. Februar ins Fürstenwalder „Schwapp“, am 7. Februar wird ein PS4-Turnier ausgetragen, am 8. Februar geht es zum Eislaufen nach Berlin und es gibt ein Ranglisten-Billardturnier im Jugendclub Wünsdorf.

Museumsdorf Glashütte

Kinder und Familien sind während der Winterferien im Museumsdorf Glashütte willkommen. Auf dem Programm vom 2. bis 11. Februar stehen Glas blasen, Glasmosaike legen, Perlenarmbänder fertigen oder Glas bemalen. Im ehemaligen „Konsum“ gibt es außerdem frisches Brot für zuhause und im Töpferei-Café warten zur Stärkung Kaffee und Kuchen. Neben weiteren Mitmachangeboten und physikalischen Versuchen erleben die Gäste Industriekultur und Denkmalcharme.

» Museumsdorf Glashütte, Hüttenweg 20, 15837 Baruth/Mark » Anmeldungen unter 033704-980912 oder info@museumsdorf-glashuette.de » www.museumsdorf-glashuette.de

Von MAZonline