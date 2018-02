Sieben Kommunen suchen neue Bürgermeister

Brandenburg an der Havel. Am Sonntag wird gewählt: In sieben Kommunen sollen am 25. Februar neue Bürgermeister bestimmt werden.

In diesen sieben Städten und Gemeinden wird gewählt:

Brandenburg an der Havel (kreisfrei)

Rathenow (Havelland)

Wustermark (Havelland)

Fürstenwalde/Spree (Oder-Spree)

Neuenhagen bei Berlin (Märkisch-Oderland)

Petershagen/Eggersdorf (Märkisch-Oderland)

Strausberg (Märkisch-Oderland)

Die MAZ-Redaktion begleitet den gesamten Wahltag im Liveticker mit Anekdoten, Stimmen und Zwischenständen, bis die Ergebnisse feststehen.

Viele Kandidaten ohne Parteibuch

Nur zwei der Gemeinden, in denen am Sonntag gewählt wird, werden von Politikern mit Parteibuch regiert, nämlich Brandenburg an der Havel (Steffen Scheller, CDU) und Rathenow (Ronald Seeger, CDU). Die übrigen fünf Kommunen haben derzeit parteilose Bürgermeister.

So wird gewählt Im brandenburgischen Kommunalwahlgesetz ist der Ablauf der Wahl geregelt. Gewählt ist, wer mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereint und zusätzlich das Quorum von mindestens 15 Prozent Wahlberechtigten erreicht. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, kommt es zu einer Stichwahl der beiden Bewerber mit den meisten Stimmen.

Kein „Weiter so“ in Brandenburg

Besonders spannend wird es in der größten der sieben Kommunen: In Brandenburg an der Havel sind rund 60.800 Menschen aufgerufen, den neuen Oberbürgermeister zu wählen. Die CDU als stärkste Kraft im Stadtparlament schickt Steffen Scheller ins Rennen, der seit 2006 bereits als Bürgermeister für die Stadt tätig ist. SPD, Linke und Grüne unterstützen dagegen den parteilosen Kandidaten Jan van Lessen, der sich einen Namen gemacht hat als früherer Sprecher der Bürgerinitiative gegen die Baupläne der Stadt auf dem Packhof-Gelände.

Gleich zwei Themen haben in jüngster Zeit die Menschen in der Stadt polarisiert: Im Kampf gegen die Kreisreform war die Stadt Speerspitze des Widerstands gegen das Projekt der rot-roten Landesregierung, vor allem durch die inzwischen in den Bundestag gewechselte Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU). Außerdem wurde emotional über die Hotel-Bebauung des Packhof-Geländes in der Innenstadt diskutiert. Eine Bürgerbefragung machte die Pläne der Stadt schließlich zunichte.

Da nur zwei Kandidaten antreten, ist damit zu rechnen, dass die Entscheidung im ersten Wahlgang fällt. Es wird knapp am Sonntag. Doch egal wie es ausgeht: Ein weiter wie bisher wird es mit den beiden Kandidaten nicht geben. Die Kandidaten haben das Klima in der Stadt Brandenburg in den letzten Monaten nachhaltig verbessert. Der Wahlkampf wurde nicht zur Schlammschlacht, beide gehen miteinander respektvoll um.

Die Wahl in Rathenow

In Rathenow sind 20.773 Menschen aufgerufen, zu entscheiden, wer die Stadt in den kommenden acht Jahren regieren soll. Neben Amtsinhaber Ronald Seeger, der seit 16 Jahren das Rathaus führt und sich seit Mitte Februar krankheitsbedingt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, stellen sich der Abstimmung vier Herausforderer: Thomas Baumgardt (SPD), Daniel Golze (Linke), Christian Kaiser und Ulf Michaeli (beide parteilos).

Die Wahl in Wustermark

Wustermark

stehen am Sonntag sechs Kandidaten zur Wahl: Der parteilose Amtsinhaber Holger Schreiber (55), Oliver Kreuels (50, CDU), Tobias Bank (32, Die Linke), die Einzelbewerber Roland Mende (65) und Alexander Groh (33) sowie Katja Schönitz (35, Bündnis ’90/Die Grünen).

Schlammschlacht in Fürstenwalde

In Fürstenwalde gelten der amtierende Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst und sein Herausforderer Matthias Rudolph, der vom Bündnis Fürstenwalder Zukunft (BFZ) und den Freien Wählern unterstützt wird, als Hauptkontrahenten. Die Kreischefin der CDU Oder-Spree, Karin Lehmann, geht als dritte Bewerberin ins Rennen. Wie der rbb berichtete, artete der Wahlkampf in der 32.000-Einwohner-Stadt im Osten Brandenburgs zuletzt in eine Schlammschlacht aus. Wahlplakate wurden zerstört und Kandidat Matthias Rudolph, warf dem amtierenden Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst auf Facebook Untreue vor.

In Strausberg treten vier Mitbewerber an, um die seit acht Jahren amtierende Bürgermeisterin Elke Stadeler abzulösen: Stephan Blumenthal (CDU), Thomas Frenzel (FDP), Birgit Bärmann (parteilos) und Patrick Hübner (parteilos).

In Neuenhagen bei Berlin wird der parteilose Jürgen Henze nach 16 jahren im Amt abgelöst. Er tritt nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewerben sich am Sonntag insgesamt sechs Bürgermeister-Kandidaten: Corinna Fritzsche-Schnick (CDU), Janina Meyer-Klepsch (SPD), Bert Kellermann (FDP), Sven Kindervater (Linke), Ansgar Scharnke (Die Parteilosen) und Robert Schulze (Wählergemeinschaft Feuerwehr).

In Petershagen/Eggersdorf wird am Sonntag ein Nachfolger für Olaf Borchardt gesucht. Der seit 2002 amtierende Bürgermeister der Gemeinde tritt nicht mehr an. In dem „Doppeldorf“ in Märkisch-Oderland, (die beiden Dörfer Petershagen und Eggersdorf wurden 1993 im Zuge der Gebietsrefom zusammengelegt) treten gleich sieben Kandidaten an: Maik Berendt (CDU), Ronny Kelm (SPD), Stephan Schwabe (Linke), Marco Rutter (FDP), René Trocha (Bündnis90/Die Grünen), Monika Hauser (parteilos) und Michael Kuschel (parteilos).

