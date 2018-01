MDR zeigt Dokumentation über das Leben des Gregor Gysi

Potsdam. Deutschlands bekanntester Links-Politiker Gregor Gysi wird am kommenden Dienstag, den 16. Januar, 70 Jahre alt. Der Mitteldeutsche-Rundfunk (MDR) schenkt dem Chef der Europäischen Linken eine 90-minütige Dokumentation zum Geburtstag.

Auch Stasi-Vergangenheit ist Thema

Die Dokumentation der Dokumentarfilmer Nicola Graef und Florian Huber führt quer durch das Leben Gysis. Der 69-Jährige war zweimal verheiratet, lebt seit 2010 getrennt und hat drei Kinder. Ein Sohn stammt dabei aus erster Ehe, eine Tochter aus der Zweiten. Zusätzlich hat Gysi noch einen Adoptivsohn.

Der Fraktionschef der Linken, Gregor Gysi, warf Finanzminister Schäuble vor, «die europäische Idee zu zerstören». Quelle: dpa

Natürlich ist auch die Stasi ein großes Thema, wo der Berliner unter dem Decknamen IM Notar gearbeitet haben soll, was er jedoch stets bestritten hat. Gysi selbst war seit 1967 in der SED und gehörte zu den Mitgliedern der 1990 erstmals frei gewählten Volkskammer der DDR, wo er für die PDS angetreten war, der SED Nachfolger-Partei. In der DDR war Gysi ab 1971 eine der wenigen freien Rechtsanwälte, er verteidigte so auch Systemkritiker und Ausreisewillige.

Die ganze Dokumentation zeigt der MDR am Sonntag um 20.15 Uhr.

