Jägervorstadt

Eine Zwölfjährige ist am Dienstagabend in der Jägervorstadt belästigt worden. Gegen 18.10 Uhr war ein Mann an der Straßenbahnhaltestelle Alleestraße ausgestiegen. Er folgte dem Mädchen und sprach es an der Ecke Alleestraße/Reiterweg an. Die Zwölfjährige ging nicht darauf ein. Daher soll der Mann ihr gedroht haben, ihr das Haustier wegzunehmen, woraufhin sie aus Angst ihre Telefonnummer mitteilte.

Das Mädchen konnte weglaufen

Anschließend habe der Mann sie an den Armen festgehalten und versucht, sie zu küssen. Dem konnte sich das Kind entziehen und weglaufen. Später schickte der Mann Nachrichten auf das Handy. Er konnte ermittelt und in Polizeigewahrsam genommen werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen Syrer. Die Beamten führten eine so genannte Gefährderansprache durch, bevor der Mann wegen des Fehlens von Haftgründe wieder entlassen wurde. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Nötigung auf, die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZ-Online