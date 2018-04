Managementplan wird überarbeitet

Eberswalde. In Brandenburg wird in diesem Jahr der Elch-Managementplan überarbeitet. Es solle überprüft werden, ob das bereits seit 2013 vorliegende Dokument noch aktuell sei, so Kornelia Dobiáš, Beauftragte beim Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Plan hatte eine Laufzeit von fünf Jahren. Er soll helfen, bei der Vorbereitung großer Straßenbauprojekte auch mögliche Wanderrouten der Tiere bereits zu berücksichtigen.

Elch-Zuwanderung verstärkt?

Es werde unter anderem ermittelt, ob sich die Zuwanderung verstärkt habe, hieß es. Danach werde entschieden, ob es eine neue Situation gebe und die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden müssten. An der Aktualisierung des Planes arbeiten das Landesministerium für Landwirtschaft und Umwelt, aber auch verschiedene Verbände.

Ein Elchbulle sorgt im Kreis für Potsdam-Mittelmark für Aufregung. Das Tier hat sich einen Tag in einer Kuhherde aufgehalten. Dem Tier konnte ein Sender angelegt werden. Zur Bildergalerie

Derzeit werde das Monitoring ausgewertet, sagte Dobiáš. Seit September 2017 können gesichtete Tiere auch mit einem Online-Formular gemeldet werden. Allein bis Dezember seien fast 30 Meldungen eingegangen. Elchbullen und -kühe seien beobachtet worden, einige davon sogar häufiger.

Zahl der Tiere unklar

Die Anzahl der Meldungen lasse aber kaum auf die Zahl der Tiere schließen, die Brandenburg besuchten oder sich gegenwärtig dort aufhielten. Von Interesse sei auch, wie viele Unfälle es im Straßenverkehr mit den Tieren gegeben habe, sagte sie. Auch die Höhe der angerichteten Schäden in den Forsten oder in der Landwirtschaft sei unklar.

Lesen Sie auch:

• Wieder ein Elch im Fläming gesichtet • Ein Elch macht sich an eine Kuhherde ran

Das Interesse an den Elchen sei nach wie vor groß, vor allem, wenn sie an Unfällen beteiligt sind. Im September vergangenen Jahres wurde ein junger Elchbulle auf der A12 nahe der Anschlussstelle Fürstenwalde (Oder-Spree) tot entdeck. Im November war ein weiblicher Elch in einen Unfall auf der B 158 verwickelt. Im Februar 2018 erhielt ein Elch einen Sender. Seine Wanderung durch Brandenburg könne nun besser verfolgt werden, sagte Dobiáš.

„Könige der Wälder“

Elche – auch „Könige der Wälder“ genannt – werden bis zu 2,30 Meter hoch. Die Körperlänge kann bis 2,70 Meter betragen. Der imposante Schädel misst bis zu einem halben Meter. Erwachsene Bullen bringen bis zu 500 Kilogramm auf die Waage, Elchkühe etwa 400 Kilogramm. Ihr Nahrungsbedarf beträgt bis zu 50 Kilogramm frische Pflanzenmasse am Tag.

Von MAZonline