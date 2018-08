Mönchgut/Potsdam

Ein Rentner aus Potsdam ist beim Baden in der Ostsee im Südosten der Insel Rügen ums Leben gekommen. Der 78-Jährige war von Badegästen am Dienstag leblos bei Lobbe nahe Mönchgut im Wasser treibend gesehen und geborgen worden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Mann verstirbt im Rettungswagen

Mehrere Versuche von Rettungskräften, den Rentner wiederzubeleben, scheiterten. Der Urlauber starb noch im Rettungswagen. Die genaue Todesursache und die Umstände des Badeausfluges waren zunächst unklar.

Badeunfall am Stettiner Haff

Zu einem zweiten Badeunfall kam es am Strand von Mönkebude im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dort trieb ein Mann auf einer Luftmatratze im Stettiner Haff und rief um Hilfe. Drei Badegäste zogen den noch ansprechbaren 57-Jährigen ans Land, wo er bewusstlos wurde.

Eine sofortige Reanimation der Person verlief ergebnislos. Schließlich konnte der Notarzt nur noch den Tod bei dem 57-jährigen Urlauber aus Baden-Württemberg feststellen.

Von dpa/MAZOnline/RND