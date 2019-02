Berlin

Ein Mann hat in Berlin-Moabit mit einer Waffen-Attrappe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 21-Jährige wurde am späten Sonntagnachmittag im Berliner Hauptbahnhof mit der Attrappe gesichtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Noch bevor Einsatzkräfte reagieren konnten, verließ er jedoch den Bahnhof wieder in unbekannte Richtung. Gegen 18 Uhr wurde er dann erneut gesehen – diesmal in der Residenzstraße. Dort konnten der Mann festgenommen werden. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um die täuschend echte Attrappe eines russischen Sturmgewehres handelte. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung mit Waffen verantworten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Von MAZonline