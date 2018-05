Potsdam

Bei den Prüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife im Fach Mathematik ist es an den Oberstufenzentren (OSZ) Cottbus und Lübben zu Unregelmäßigkeiten gekommen. An beiden OSZ sind bestimmte Themengebiete, die Teil der Prüfung waren, nicht gelehrt worden.

1642 Schülerinnen und Schüler waren insgesamt zu den Prüfungen gemeldet.

Konkret ging es um Aufgaben aus den Gebieten Stochastik und Analytische Geometrie. Aus dem OSZ Cottbus meldete der Schulleiter, dass Lehrkräfte den Prüfungsschwerpunkt Stochastik nicht unterrichtet hätten. Das OSZ Lübben gab an, beide Themen – Stochastik und Analytische Geometrie – nicht gelehrt zu haben.

Das OSZ Cottbus konnte noch vor der Prüfung mit einem neuen Aufgabensatz versorgt werden, so dass die Prüfung am 16. Mai reibungslos stattfinden konnte.

Beim OSZ Lübben erfolgte die Meldung zu spät, so dass die Aufgaben nicht mehr ausgetauscht werden konnten. Am heutigen Freitag hat der Schulleiter den 83 betroffenen Schülerinnen und Schülern am OSZ Lübben das Angebot gemacht, am offiziellen Nachschreibetermin am 8. Juni erneut anzutreten.

Von MAZonline