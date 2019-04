Potsdam

Brandenburgs Polizei und Justiz ermittelt mit den Behörden in Polen verstärkt gegen die grenzüberschreitende Kriminalität. Im vergangenen Jahr sind in Brandenburg 524 neue Ermittlungsverfahren gegen 864 mutmaßliche Täter eröffnet worden, wie das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitteilte. Das waren jeweils sechs Prozent mehr als 2017.

Noch stärker nahmen die Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter bei grenzüberschreitenden Eigentumsdelikten im Jahresvergleich zu. Ihre Zahl stieg von 249 auf 734. Ermittelt wurde vor allem wegen Diebstahls, Unterschlagungen und Hehlerei.

Von RND/dpa