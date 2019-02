Potsdam

Im vergangenen Jahr haben sich im Land Brandenburg 756 Flüchtlinge für einen Ausbildungsplatz beworben. Das waren zwei Drittel mehr als im Vorjahr. Das erklärte Bernd Becking, Geschäftsführer der Arbeitsagentur für Berlin-Brandenburg, am Freitag bei einem gemeinsamen Besuch mit Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Oberstufenzentrum Johanna Just in Potsdam. Von diesen 756 Bewerbern konnten 224 direkt mit ihrer Ausbildung beginnen.

Im vergangenen Jahr blieben insgesamt 1900 Ausbildungsstellen in Brandenburg unbesetzt, erklärte Becking. Das sei ein Anstieg um 200 Stellen im Vergleich zu 2017. Vom Fachkräftemangel sei auch die Hotel- und Gastronomiebranche betroffen: Auf drei gemeldete Ausbildungsplätze kommt demnach nur ein Bewerber. Viele Geflüchtete hätten das Potenzial, die freien Stellen zu besetzen, so Becking. „Die Demografie in Brandenburg ist so herausfordernd, dass wir in Zukunft jede und jeden brauchen werden“, so Becking.

Internationale Gastronomie-Ausbildung in Potsdam

In der „Internationalen Gastronomie Klasse“ (IGK) am OSZ Johanna Just werden derzeit mehr als 30 nicht deutschsprachige Schüler dual im Gastronomiebereich ausgebildet, wie der stellvertretende Schulleiter Jörg Georgi erklärte. Die Auszubildenden stammen aus Afghanistan, Syrien, Pakistan, Indonesien und dem europäischen Ausland. Viele von ihnen sind bereits in ihrem zweiten Ausbildungsjahr.

Bildungsministerin Ernst lobte den Modellcharakter des Projekts. „Es ist uns ein großes Anliegen, zu zeigen, wie junge Geflüchtete in Deutschland eine Perspektive finden“, sagte sie. „Wir haben hohen Respekt vor denen, die diesen Weg gehen.“

Von Hannah Rüdiger