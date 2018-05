Potsdam

Brandenburg wird voraussichtlich mehr Geld für den Einstieg in die Kita-Beitragsfreiheit ausgeben als zunächst geplant. Statt 42 Millionen Euro könnten die Kosten nun 46 Millionen Euro pro Jahr betragen, sagte Bildungs-Staatssekretär Thomas Drescher am Mittwoch.

Hintergrund ist, dass die Kitas pro Monat und Kind eine Pauschale von nunmehr 125 Euro statt von 115 Euro erhalten sollen. Zuvor hatten zahlreiche Träger mehr Geld verlangt. Die rot-rote Koalition hatte daraufhin einen Änderungsantrag zum Gesetzesentwurf gestellt.

Das Gesetz sieht vor, dass Eltern von August an zunächst für das letzte Kita-Jahr kein Geld mehr bezahlen müssen. Profitieren sollen zunächst rund 25.000 Kinder. Mittelfristig will die Koalition grundsätzlich auf Kitabeiträge der Eltern verzichten. Drescher sagte, er hoffe in der kommenden Woche bei der Abstimmung im Landtag auf eine breite Zustimmung. Im Fachausschuss hätten auch CDU und Grüne für den Gesetzesentwurf gestimmt, aus den kommunalen Verbänden gebe es zumindest im Grundsatz viel Zustimmung.

Von Rochus Görgen