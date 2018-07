Potsdam/Berlin

Langzeitarbeitslose sollen mit staatlich geförderten Jobs den Weg zurück ins Berufsleben finden. Dieser Plan von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der Lohnkostenzuschüsse in Höhe von vier Milliarden Euro vorsieht, wurde am Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligt. Damit soll Menschen geholfen werden, die in den zurückliegenden acht Jahren für mindestens sieben Jahre Hartz-IV-Leistungen bezogen haben. Die Förderjobs allerdings sind umstritten – auch in Brandenburg.

Bundesminister Heil sagte, insbesondere diejenigen, die schon lange vergeblich nach Arbeit suchen, hätten ohne Unterstützung keine realistische Chance auf einen regulären Arbeitsplatz. „Arbeit zu haben und für sich selbst sorgen zu können, ist eine Frage der Würde und Teilhabe“, betonte er.

Für die Dauer von fünf Jahren sollen den Plänen zufolge sozialversicherungspflichtige Jobs in der freien Wirtschaft, in sozialen Einrichtungen oder Kommunen gefördert werden. In den ersten beiden Jahren soll er sich auf Höhe des Mindestlohns belaufen – derzeit 8,84 Euro, ab 1. Januar voraussichtlich 9,19 Euro pro Stunde. Dann soll der Zuschuss um zehn Prozentpunkte jährlich sinken. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen mindestens 25 Jahre alt sind, innerhalb von acht Jahren mindestens sieben Jahre Grundsicherung bezogen haben und dabei allenfalls kurz beschäftigt waren. Teilnehmer des Programms werden intensiv betreut („Coaching“), etwa mit Blick auf mögliche Überschuldung oder Suchtprobleme, hieß es weiter.

Auch die Job-Förderung von Langzeitarbeitslosen soll sich ändern: Ab mindestens zwei Jahren ohne Arbeit soll für 24 Monate ein Lohnzuschuss fließen können – im ersten Jahr 75, im zweiten 50 Prozent des normalen Arbeitslohns. Die Arbeitgeber müssen Betroffene noch ein halbes Jahr nach der Förderung weiter beschäftigen.

Arbeits- und Sozialministerin Diana Golze (Linke) sagte, die Pläne gingen in die richtige Richtung, würden aber zu kurz greifen. Es sei nicht nicht nachvollziehbar, dass nur Menschen nach einer Arbeitslosigkeit von sieben Jahren und mehr die Chance erhalten sollen, durch das neue Instrument gefördert zu werden, sagte sie auf Anfrage. Es sei zielführender, die Langzeitarbeitslosen deutlich früher durch die geplanten Maßnahmen zu unterstützen. Golze forderte eine Nachbesserung des Entwurfs. Angebote einer öffentlich geförderten Beschäftigung müsse es schon nach spätestens vier Jahren geben.

Bundesweit gibt es in Deutschland rund 800 000 Langzeitarbeitslose. In Brandenburg sind knapp 31000 Menschen langzeitarbeitslos, also seit mehr als einem Jahr ohne Arbeit, die theoretisch die Förderkriterien für den sozialen Arbeitsmarkt erfüllen.

Golze sagte, sie lehne auch die Ausrichtung des Zuschusses am Mindestlohn ab. Es könne nicht sein, dass mit milliardenschweren Zuschüssen nur Arbeitsplätze außerhalb von Tarifverträgen geschaffen würden. Dies schaffe einen ungewollten Wettbewerbsvorteil für Arbeitgeber ohne Tarifbindung.

Auch Gewerkschaften und Sozialverbände kritisierten die Pläne als unzureichend. Arbeitgeber und FDP wiederum warnten davor, lediglich Stellen beim Staat zu schaffen und normale Arbeit zu verdrängen. Laut Koalitionsvertrag sind 150 000 neue Jobs geplant. Die Jobs sollen ab 2019 entstehen und allmählich ausgebaut werden.

Kritik kam aus der Wirtschaft. Ziel müsse es bleiben, Langzeitarbeitslose in reguläre Beschäftigung zu bringen, anstatt einen zusätzlichen umfangreichen sozialen Arbeitsmarkt über eine bis zu fünfjährige Förderung der Lohnkosten aufzubauen, sagte Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands der Deutschen Handwerks (ZDH).

Die Vorbereitungen für den Start des Programms im kommenden Jahr laufen auf Hochtouren. Arbeitsminister Heil soll die Jobcenter bereits umfassend über die Pläne informiert haben, damit diese bereits Kontakte zu interessierten Arbeitgebern aufnehmen können. 300 Millionen Euro stehen für die Vorbereitungen bereits in diesem Jahr zur Verfügung.

Im parlamentarischen Verfahren könnten die Kriterien für die Bezahlung allerdings noch geändert werden. In Koalitionskreisen wird dies jedenfalls nicht ausgeschlossen. Hintergrund sind Warnungen insbesondere der kommunalen Spitzenverbände.

Von Igor Göldner und Rasmus Buchsteiner