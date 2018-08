Urlaub in der Mark wird teurer

Brandenburg Preissteigerung Brandenburg - Urlaub in der Mark wird teurer Auch in der Mark Brandenburg wird alles teurer. Doch obwohl man im Hitzesommer 2018 fünf Prozent mehr für das Bier berappen musste, kamen viel mehr Gäste als letztes Jahr. Die überzeugt Qualität.

Kinder am Trepliner See in Märkisch.Oderland Quelle: dpa