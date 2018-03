Mehr als 100.000 Euro für bedrohte Vogelarten

Potsdam. Die Am kommenden Donnerstag will Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) in Angermünde (Uckermark) einen Bescheid über rund 140.000 Euro übergeben.

Und zwar an ein Projekt zum Schutz der seltenen Wiesenweihen, wie das Ministerium am Montag berichtete. Damit setzt die Brandenburger Landesregierung ihr Programm zum Schutz seltener Vogelarten fort.

Bereits 235.000 Euro eingesetzt

Der Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide will auf einer Fläche von 2,5 Hektar Maßnahmen zum Schutz der Nistplätze ergreifen.

Die Wiesenweihen brüteten früher in feuchten Wiesen oder Sumpfgebieten. Nachdem in den vergangenen Jahren immer mehr Feuchtwiesen trockengelegt wurden, wurde der Lebensraum der Vögel knapper.

Erst in der vergangenen Woche hatte das Ministerium 235.000 Euro für den Schutz von bodenbrütenden Vögeln im Nordwesten Brandenburgs eingesetzt.

