Mehrere tödliche Verkehrsunfälle in Brandenburg

Bereits am frühen Morgen um kurz nach 2 Uhr kam es auf der A 12 zwischen Fürstenwalde-West und Storkow zu einem schweren Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Sattelzug auf einen Schwerlasttransporter auf. Dabei wurde ein zwischen beiden Fahrzeugen befindlicher Kleintransporter eingeklemmt. Der Fahrer dieses Kleintransporters verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Lkw-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Lkw geriet in Brand. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von rund 330.000 Euro geschätzt.

Wenig später, gegen 3 Uhr, kam ein Pkw-Fahrer in Erkner ums Leben. Der Mann war aus Richtung Fangschleuse in Richtung Erkner kommend, aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler der Autobahnbrücke Anschlussstelle Erkner geprallt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 28-jährigen Fahrers feststellen. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die L38 zwischen Fangschleuse und Grünheide (Mark) voll gesperrt.

Am Vormittag um kurz vor 11 Uhr wurde die Polizei schließlich zu einem schweren Unfall auf der Autobahn 13 bei Staakow in Fahrtrichtung Berlin gerufen.

Dort waren zwei Lkw und zwei Pkw kollidiert. Einer der Pkw wurde zwischen den beiden Lastern eingeklemmt und unter den vorausfahrenden Sattelzug geschoben. Dabei kamen nach bisherigen Erkenntnissen zwei Frauen ums Leben. Ein 11-jähriges Kind wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Der zweite Pkw landete im Straßengraben.

„Vier schwere Verkehrsunfälle mit vier Toten, neun Verletzten und davon zwei schwerstverletzten Menschen an nur einem Tag. Das ist schwer zu fassen und ein schwarzer Tag für die Verkehrssicherheit in Brandenburg. So viel Tragik im Straßenverkehr haben wir in den vergangenen Jahren nicht konstatieren müssen. Es muss nun darum gehen, die Unfallursachen genau zu analysieren und die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen, damit sich ein solcher Tag nicht wiederholt“, so Polizeivizepräsident Roger Höppner heute in Potsdam.

