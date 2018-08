Potsdam

Die Mehrheit der Brandenburger ist einer Umfrage zufolge mit Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) unzufrieden. In einer Forsa-Studie für das RTL/n-tv-Trendbarometer gaben 46 Prozent der Befragten an, mit dem Ministerpräsidenten unzufrieden zu sein, 44 Prozent äußerten sich dagegen zufrieden, wie die Sender am Montag mitteilten. Anfang des Jahres hatte eine ähnliche Umfrage ergeben, dass jeweils 45 Prozent zufrieden beziehungsweise unzufrieden sind.

Bundesweit liegt unter den Flächenländern Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorn. Der Grünen-Politiker konnte 74 Prozent seiner Landsleute von sich überzeugen. Auf dem letzten Platz landete Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) – 64 Prozent aller Befragten in Bayern äußerten sich unzufrieden. Für die Studie waren knapp 7500 Wahlberechtigte in den Flächenländern, allerdings nicht in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, befragt worden.

Auf Rang zwei der beliebtesten Länderchefs landete Daniel Günther (CDU), der erst seit einem Jahr Regierungschef in Schleswig-Holstein ist. Zwei Drittel der Befragten im nördlichsten Bundesland (66 Prozent) sind mit ihm zufrieden, 26 Prozent sind nicht zufrieden. Platz 3 geht an den niedersächsischen Regierungschef Stephan Weil (SPD), mit dessen Arbeit 60 Prozent zufrieden sind.

