Klausurtagung in Meseberg - Merkel gegen Fahrverbote für Diesel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass sich die Luftqualität in den Städten auch ohne Fahrverbote für ältere Diesel in den kommenden Jahren verbessert, so dass die EU-Vorgaben eingehalten werden. „Wir werden nicht auf Fahrverbote und eine blaue Plakette setzen, sondern auf individuelle Lösungen“, sagte sie am Mittwoch nach der Klausurtagung der Großen Koalition in Schloss Meseberg (Oberhavel). Außerdem äußerte sie sich skeptisch über technische Diesel-Nachrüstungen. „Nutzen und Kosten müssen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen“, sagte sie.

Merkel spricht von „besonderen Maßnahmen“ für einzelne Städte

2017 hätten deutlich weniger Städte die Stickoxid-Grenzwerte überschritten als im Jahr zuvor. Merkel erwartet, dass sich dies fortsetzt. „In zwei bis drei Jahren werden die meisten Städte aus der Grenzwertüberschreitung raus sein und etwa zehn Städte übrig bleiben.“ Mit ihnen würden „besondere Maßnahmen“ vereinbart.

Die Bundesregierung werte derzeit noch Gutachten zu Hardware-Nachrüstungen aus, erklärte Merkel und äußerte „klare Erwartungen“ an die Autoindustrie, dass die Kosten für die Aufbereitung des Dieselskandals „weitestgehend“ von den Herstellern übernommen werden. Es seien erkennbar „gravierende Fehler“ gemacht worden, für die weder die Kunden noch die Steuerzahler geradestehen könnten. Damit trat sie Spekulationen über einen milliardenschweren Dieselfonds, der sich aus Steuergeldern speist, entgegen.

Umrüstung würde Milliarden kosten

Wie teuer eine technische Umrüstung älterer Fahrzeuge werden würde, geht aus Berechnungen der Grünen-Bundestagsfraktion sowie der Deutschen Umwelthilfe hervor: Insgesamt rund 5 Milliarden Euro kostete es, wenn Fahrzeuge der Norm Euro 5 nachgerüstet würden, heißt es bei den Grünen. Die Umwelthilfe nimmt auch Autos mit der Norm Euro 6 in ihre Berechnungen auf. Die Nachrüstungen würden dann 15 Milliarden Euro kosten.

Solche Umbauten an Motor oder Abgasanlagen sind umstritten. Die Autobranche lehnt sie als zu aufwendig ab. Aus Sicht von Umweltverbänden reichen aber Software-Updates nicht aus, um die Schadstoff-Emissionen angemessen zu senken. Der Chef der Umwelthilfe, Jürgen Resch, sagte, es führe kein Weg an der technischen Nachrüstung der Bestandsflotte von rund zehn Millionen Diesel-Pkws der Abgasstufen Euro 5 und 6 vorbei.

Brandenburger Handwerker warnen vor Diesel-Tabu

Aus Sicht der Brandenburger Wirtschaft wären Fahrverbote fatal. „Wir müssen alles daran setzen, dass solche Fahrverbote verhindert werden“, sagte Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam. „Für die Brandenburger Handwerker gibt es keine Alternative zum Diesel.“

In Brandenburg sind derzeit noch mehr als 308 000 Dieselfahrzeuge angemeldet, die nicht die Euro-6-Abgasnorm erfüllen, wie aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Potsdamer AfD-Abgeordneten René Springer hervorgeht. Er sieht in Fahrverboten eine faktische Enteignung der Autofahrer. Die Bundesregierung müsse sich daher auf europäischer Ebene dafür einsetzen, die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid so schnell wie möglich heraufzusetzen, forderte er.

Von Torsten Gellner