Metall-Arbeitgeber klagen gegen Warnstreiks

Potsdam/Wustermark. Der Arbeitskampf in der Metallbranche in Brandenburg spitzt sich dramatisch zu. Die Arbeitgeber wollen nun juristisch gegen die Gewerkschaft IG Metall vorgehen. Der Verband der Metall- und Elektroindustrie Berlin-Brandenburg (VME) hat am Mittwoch beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main Klage im sogenannten Hauptsacheverfahren gegen die Gewerkschaft eingereicht.

Grundlage der Klage sei die Tatsache, dass die Gewerkschaft eine Arbeitszeitverkürzung mit einem Teilentgeltausgleich für bestimmte Beschäftigtengruppen fordert. Das würde andere Teilzeitbeschäftigte diskriminieren, heißt es. Deswegen seien die 24-Stunden-Warnstreiks rechtswidrig.

Streik beim Autozulieferer in Wustermark

Die Beschäftigten eines Automobilzulieferers in Wustermark (Havelland) sind am Mittwochmorgen in einen ganztägigen Warnstreik getreten. „Mehr als 100 Angestellte haben ihre Arbeit jetzt niedergelegt. Die Früh-, Spät- und Nachtschicht bleibt draußen“, sagte eine Gewerkschaftssprecherin. Auch in anderen Bundesländern begannen in den Morgenstunden ganztägige Warnstreiks. Im aktuellen Tarifstreit ist keine Lösung in Sicht. Die Gewerkschaft hatte vergangenes Wochenende ein Arbeitgeberangebot abgelehnt. Die Arbeitgeberseite spricht von einem Affront. „Spätestens damit wurde deutlich, dass die Verhandlung bloß ein Vorwand war, um im Anschluss die Streiks beschließen zu können. Ein Tarifabschluss, den beide Verhandlungsführer erzielen wollten, hätte dabei gestört“, teilte der Verband mit.

„Die komplette Verweigerung der Arbeitgeber, mit uns über Angleichungsmöglichkeiten der Wochenarbeitszeit an das Westniveau zu reden, ist eine Frechheit und respektlos. Wir fordern den Verband auf, endlich ins Gespräch zu kommen, ansonsten wird es dauerhaft zu betrieblichen Auseinandersetzungen kommen,“ sagt Stefanie Jahn, 1. Bevollmächtigte der IG-Metall-Geschäftsstellen Potsdam und Oranienburg.

Von Torsten Gellner