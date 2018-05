Potsdam

Bilder, wie man sie in Polen gesehen hat, wird man hier in Brandenburg wohl kaum erwarten dürfen, wenn demnächst wieder amerikanische Militärkonvois durch die Mark rollen. In Polen werden die US-Soldaten freudig begrüßt, Selfies auf Marktplätzen inklusive. In Brandenburg dagegen hielten Demonstranten Schilder hoch mit dem Slogan: „Ami go home“, als Amerikaner vergangenes Jahr auf dem Truppenübungsplatz Lehnin zu Gast waren. Geradezu ermuntert durch eine Landesregierung, die diese latent anti-amerikanische Stimmung aufgegriffen hat.

Die US-Armee setzt daher stärker als früher auf Transparenz. Allerdings nur halbherzig. So weit, dass sie sich auf die Marktplätze stellt, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, geht sie in Brandenburg nicht. Das höchste der Gefühle ist ein Auftritt einer Band der US-Army beim Brandenburgtag im August in Wittenberge.

Ob das hilft, ist fraglich. Denn in diesem Land herrscht generell eine seltsam anti-militärische Stimmung, als gebe es keinerlei Krisenherde. Als im März zwei Dutzend Bundeswehrsoldaten in Uniform durch Potsdam marschierten, weil sie für eine internationale Sportveranstaltung in den Niederlanden trainierten, riefen besorgte Bürger die Polizei. Das sollte doch bedenklich stimmen.

Von Torsten Gellner