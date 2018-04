Bomber und Drohnen stehen im Zentrum der am Mittwoch eröffneten Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Schönefeld. Das Übergewicht von Kampfgerät hat eine politische Debatte im Potsdamer Landtag ausgelöst. Allerdings verdienen die großen Unternehmen gerade in diesem Bereich Geld, wie die Schau zeigt.